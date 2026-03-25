Detenido en Valencia un hombre de 55 años por prostituir y agredir a su sobrina en una caseta de campo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 55 años acusado de prostituir a su sobrina "de manera coactiva" y de agredirla si se negaba a mantener relaciones sexuales con dos varones en una caseta de campo. Al detenido se le considera presunto autor de los delitos de prostitución coactiva y agresión sexual.

El hombre supuestamente aprovechó que la víctima se fue a vivir con él y le obligó a mantener relaciones sexuales con dos hombres durante tres meses y medio, según ha informado la Policía en un comunicado.

Unos meses más tarde, la Policía Local dio cuenta de una posible víctima de delitos contra la libertad sexual a la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedad Documental de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia.

Ante la gravedad de los hechos comunicados, los agentes contactaron con la víctima para poner a su disposición todos los recursos necesarios. Posteriormente, los policías se entrevistaron con ella y les confirmó que, tras irse a vivir a casa de su tío, este la amenazaba y obligaba a mantener relaciones sexuales con dos hombres en una casa de campo a la que era trasladada por su familiar con los ojos vendados, llegando incluso a agredirle físicamente en caso de negarse.

Esta situación se mantuvo durante tres meses y medio aproximadamente, hasta que la víctima abandonó el domicilio y regresó a cada de su progenitora. Los agentes, con toda la información, establecieron un dispositivo de localización del tío de la víctima y presunto autor del delito, que fue detenido.

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El arrestado ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial y los agentes continúan con las gestiones pertinentes para la identificación y la localización de los otros dos varones implicados en los hechos.