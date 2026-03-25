Libertad provisional para el ucraniano detenido en Elda por espiar para Rusia en Alemania

La magistrada de la Plaza 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia -antigua Audiencia Nacional-, María Tardón, ha acordado esta mañana la puesta en libertad provisional del ciudadano ucraniano detenido por la Policía Nacional en Elda al estar reclamado por las autoridades alemanas por realizar labores de espionaje para Rusia en Alemania.

Fuentes de la Audiencia Nacional han señalado a este diario que la Fiscalía no ha solicitado la prisión provisional del arrestado y como medida cautelar ha reclamado comparecencias cada quince días en sede judicial y así lo ha acordado la magistrada de guardia.

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la detención de Serguéi N., de 43 años, en Elda, adelantada ayer por la Fiscalía General de Alemania, que anunció también el arresto de una mujer rumana una rumana en la ciudad occidental germana de Rheine.

Sobre el detenido pesaba una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Alemania y está acusado de realizar "presuntas actividades de espionaje encargadas por actores ubicados en Rusia". La Fiscalía General de Alemania concretó que los dos detenidos son "sospechosos de haber trabajado para un servicio de inteligencia extranjero".

Según la investigación coordinada por la Fiscalía General de Alemania, el detenido había llevado a cabo labores de inteligencia en territorio alemán antes de trasladarse a España. El objetivo de estas vigilancias era un ciudadano alemán dedicado al envío de drones y componentes tecnológicos a Ucrania en el marco del actual conflicto bélico.

Además, el arrestado había estado recopilando información sensible sobre el objetivo, tanto a través de las redes sociales como de forma física y directa.

El investigado se asentó finalmente en Elda, donde fue localizado y arrestado por la Policía Nacional el pasado martes, en una actuación en la que participaron agentes de la Comisaría General de Información y Brigada Provincial de Información de Alicante, así como efectivos de la Oficina Federal de Policía Criminal alemana (BKA).

Las tareas de espionaje en Alemania imputadas al ucraniano apresado en Elda habrían sido retomadas por una segunda persona. Esta colaboradora, una ciudadana de nacionalidad rumana, fue detenida también el pasado lunes en la ciudad alemana de Rheine en un operativo de fuerzas especiales y la Oficina Regional de Investigación Criminal de Baviera.

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Según la Policía Nacional, en el marco de esta operación bilateral se han practicado registros en los domicilios de ambos sospechosos para el volcado de dispositivos electrónicos y la incautación de material documental.