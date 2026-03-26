Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Festivales ValènciaPlan vivienda LlorcaSuelo TorrentTienda 9 ValenciaS. Santa SaguntEutanasia Noelia CastilloAlta velocidadTransformación TorrentCaña invasora
instagramlinkedin

Atasco

Caos en la A-7: Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca más de nueve kilómetros de atasco

El incidente ha obligado a cortar tanto el carril central como el derecho

Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca nueve kilómetros de retención en la A-7.

Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca nueve kilómetros de retención en la A-7. / DGT

Lucía Camporro

Lucía Camporro

València

Un aparatoso accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la A-7 a la altura de Paterna ha desatado el caos circulatorio. El siniestro se ha producido exactamente en el punto kilométrico 326, dirección Castellón, y en estos momentos las retenciones ya superan los nueve kilómetros.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por este periódico, el incidente ha obligado a cortar tanto el carril central como el derecho, dejando únicamente un carril para la circulación de vehículos, lo cual está provocando el embotellamiento.

Noticias relacionadas

De hecho, las kilométricas colas de vehículos llegan ya hasta el nudo de conexión con la A-3. La normalidad en la circulación todavía va a tardar en reestablecerse, ya que hasta que no acudan las grúas de gran tonelaje necesarias para retirar el camión y la furgoneta, se espera que el atasco siga creciendo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencias activa la alerta por temporal de vientos fuertes en la Comunitat Valenciana
  2. Un problema de 300 toneladas ha sido la causa del gigantesco atasco de tráfico de hoy en Valencia
  3. Retrasados varios trenes en dirección València por la presencia de personas cerca de la vía
  4. Atasco monumental en Valencia por un problema inesperado en las obras de la Pista de Silla
  5. Cierra el mítico Bar Bolos de València: 'las mariscadas al alcance de todos los bolsillos
  6. Los inquilinos que revisan su contrato en València van a tener que pagar casi el doble por su piso
  7. Un nuevo sistema de riego y 133 árboles: así será la transformación de las calles Germanies y San Valeriano de Torrent
  8. La jueza de la dana cita a Mazón como testigo tras rechazar el TSJ su imputación

Caos en la A-7: Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca más de nueve kilómetros de atasco

Caos en la A-7: Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca más de nueve kilómetros de atasco

València será escenario de la entrega del Premio Primavera de Novela

El juzgado de la dana cita el 20 de abril a la jefa de Protección Civil del Gobierno que pidió un ES Alert con hora y media de antelación

El juzgado de la dana cita el 20 de abril a la jefa de Protección Civil del Gobierno que pidió un ES Alert con hora y media de antelación

Las abejas bailan mejor cuando saben que las miran

Las abejas bailan mejor cuando saben que las miran

Detenido un hombre acusado de matar a otro con el que tenía desavenencias por una reforma en el barrio del Xenillet de Torrent

Detenido un hombre acusado de matar a otro con el que tenía desavenencias por una reforma en el barrio del Xenillet de Torrent

Crimen el barrio del Xenillet de Torrent: Detenido un hombre acusado de matar a otro con el que tenía desavenencias por una reforma

La Mancomunitat de l´Horta Nord celebra una nueva reunión del proyecto SPARK en Rafelbunyol

La tortuga Tuk Tuk vuelve al mar en Calp

La tortuga Tuk Tuk vuelve al mar en Calp
Tracking Pixel Contents