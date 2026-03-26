Caos en la A-7: Un accidente entre un camión y una furgoneta provoca más de nueve kilómetros de atasco

Un aparatoso accidente de tráfico entre un camión y una furgoneta en la A-7 a la altura de Paterna ha desatado el caos circulatorio. El siniestro se ha producido exactamente en el punto kilométrico 326, dirección Castellón, y en estos momentos las retenciones ya superan los nueve kilómetros.

Según fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) consultadas por este periódico, el incidente ha obligado a cortar tanto el carril central como el derecho, dejando únicamente un carril para la circulación de vehículos, lo cual está provocando el embotellamiento.

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De hecho, las kilométricas colas de vehículos llegan ya hasta el nudo de conexión con la A-3. La normalidad en la circulación todavía va a tardar en reestablecerse, ya que hasta que no acudan las grúas de gran tonelaje necesarias para retirar el camión y la furgoneta, se espera que el atasco siga creciendo.