Detenido un hombre acusado de matar a otro con el que tenía desavenencias por una reforma en el barrio del Xenillet de Torrent

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad valenciana de Alaquàs a un joven de 22 años como presunto autor del apuñalamiento mortal a otro hombre de 48 con el que mantenía desavenecias por una reforma. Los hechos ocurrieron el pasado 8 de febrero en el barrio del Xenillet, en Torrent. La víctima supuestamente fue agredida por la espalda de forma sorpresiva, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tras el crimen, agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia se hicieron cargo de la investigación que permitió descubrir, después de las primeras pesquisas, que el presunto autor de los hechos era un conocido del fallecido y ambos mantenían desavenencias motivadas por la ejecución de una reforma llevada a cabo por la víctima en el domicilio del presunto agresor.

El ahora detenido supuestamente aprovechó una celebración familiar para acabar con la vida de la víctima tras previas amenazas de muerte. Por dicho motivo, la Policía Nacional centró su objetivo en la localización de esta persona quien, tras una exhaustiva labor, fue encontrado este martes en la localidad de Alaquàs, donde permanecía escondido durante todo este tiempo.

Los agentes llevaron a cabo un dispositivo policial en el que participaron diversas unidades operativas de la Policía Nacional, como el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), al objeto de lograr su detención.

Los policías realizaron de manera simultánea tres entradas y registros tanto en el domicilio del presunto autor como en los de los familiares, que supuestamente le habrían auxiliado en su huida y ocultación posterior.

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Cuchillo, katana y un macheta

En los registros los agentes hallaron diferentes evidencias, tales como un cuchillo de grandes dimensiones, varios dispositivos móviles y tablets, así como un machete, una katana y una pistola de aire comprimido. Por tales hechos, el joven fue detenido como presunto autor de un delito de homicidio y este miércoles ha pasado a disposición de la autoridad judicial. Por parte del Grupo de Homicidios se continúan las gestiones de investigación, por lo que no se descartan más detenciones.