Detenido en Málaga por agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables que captó cerca de un albergue

Un hombre de 42 años ha sido detenido en Málaga por presuntamente agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables a los que captó por separado cerca de un albergue de la capital. La Policía Nacional ha informado este jueves de que el investigado engatusó una de las víctimas con un trabajo en el campo y a otra con "ganancias fáciles" a través de hurtos a turistas. "Tras animarlos a subir a su vehículo, los llevaba lejos de la vista de terceras personas para hacerles proposiciones de índole sexual, llegando a agredir a los dos", han explicado antes de añadir que uno de los chicos logró escapar saltando del vehículo en marcha, mientras que el otro, que tiene limitada su capacidad de comprensión y cuya familia había denunciado su desaparición días atrás, estuvo "una semana a merced del sospechoso.

La investigación fue asumida por el Grupo de Homicidios de Málaga, encargado del esclarecimiento de las denuncias por desaparición de mayores de edad. Las pesquisas arrancaron el 17 de marzo tras personarse en sede policial una mujer que preocupada porque no localizaba a su hijo, de 20 años y con la capacidad de comprensión limitada. El perfil del chico, y la información de que lo último que se supo de él es que se había subido al coche de un desconocido, provocó que los investigadores catalogaran la desaparición como inquietante.

Agresión a un joven asilado

Distintas diligencias culminaron con la localización de un conocido del desaparecido, un joven de Mali beneficiario de protección internacional en España que aportó información para el caso. Este chico contó a los agentes que un hombre frecuentaba el entorno del albergue en vehículo ofreciendo a los chavales trabajos en viveros de la provincia o animándoles a participar en robos a turistas. De hecho, aseguró a los agentes que él mismo accedió a subir al coche del desconocido, pero que saltó en marcha del mismo tras sufrir tocamientos.

Noticias relacionadas

Vehículo del sospechoso. / L.O.

Los investigadores establecieron un dispositivo con el doble propósito de localizar al desaparecido y al sospechoso. El pasado lunes, una patrulla localizó al chico en la capital malagueña y procedió a su reintegro, mientras que el presunto agresor fue detenido en su domicilio por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual. La investigación policial, que sigue abierta ante la posibilidad de que haya terceras personas implicadas y más víctimas, ha concluido que el arrestado buscaba "chicos jóvenes, bien parecidos, y en situación de vulnerabilidad con los que satisfacer su ánimo libidinoso. El investigado ha sido puesto a disposición judicial este jueves.