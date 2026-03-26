Intervenido en el Puerto de València un cargamento de más de 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá

Una operación de la Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria, con el apoyo de Europol, ha permitido intervenir en el Puerto de València un cargamento de más de 3.200 kilos de marihuana procedente de Canadá, el mayor alijo localizado hasta la fecha en España con origen en el país norteamericado de esta sustancia estupefaciente. El valor del material intervenido superaría los seis millones de euros en el mercado europeo.

Agentes de la Policía Nacional, de manera conjunta con Guardia Civil y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han realizado una operación que ha culminado con la aprehensión de 3.289 kilos de marihuana y otros seis kilos de supuesto hachís canadiense que iban en un contenedor en tránsito. La valoración de la aprehensión supera los seis millones de euros en el mercado europeo, según han informado la Agencia Tributaria en un comunicado.

Como consecuencia de informaciones recibidas a través de la cooperación policial internacional, el pasado 7 de marzo se detectó un contenedor en tránsito en el Puerto de València que podía ocultar "una importante cantidad" de sustancia estupefaciente entre la mercancía lícita transportada.

Los cuerpos actuantes realizaron una inspección del contenedor que dio como resultado la incautación de una gran cantidad de marihuana que supone el mayor alijo aprehendido hasta la fecha con origen en Canadá, uno de los principales productores de marihuana a nivel mundial.

Según ha señalado la AEAT, con esta intervención se confirma la consolidación de una de las nuevas rutas de tráfico de cannabinoides con destino a la Unión Europea y se pone de manifiesto la introducción de nuevas variantes de esta sustancia en el territorio comunitario.

Alijo "especialmente relevante"

El alijo resulta "especialmente relevante" tanto por su cantidad como por las distintas variedades de marihuana introducida, así como por el hallazgo de más de seis kilos de un hachís sustancialmente distinto al detectado con orígenes más comunes y de elevado valor en el mercado ilícito.

La aprehensión supone la comisión de delitos de contrabando, y contra la salud pública, cuya instrucción corresponderá a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València en funciones de guardia. Con este golpe al contrabando se ha conseguido evitar la circulación en territorio comunitario de una gran cantidad de sustancias estupefacientes.

La actuación realizada ha sido posible gracias a las herramientas de colaboración internacional desarrolladas en los últimos años por la normativa comunitaria de control aduanero y el flujo de información policial, cuyo resultado ha sido la identificación, paralización e inspección del contenedor portador de esta cantidad de cannabinoides, que de otro modo hubiera sido introducido en el mercado ilícito simulando operaciones de comercio internacional.

La operación está alineada con la Estrategia de Seguridad de la Unión Europea en el marco de la red ENFAST, que se enfoca en "cuatro puntos clave": establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interior (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio.

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Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.