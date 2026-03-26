Tragedia en la carretera en Castellón: muere un hombre de 35 años en un accidente entre su moto y un coche

La noche del miércoles se tiño de luto en la localidad castellonense de Sant Joan de Moró cuando se conoció la muerte de uno de sus vecinos en un accidente de tráfico en la carretera CV-16.

Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico este jueves a Mediterráneo, el accidente se produjo a las 21.00 horas a la altura del kilómetro 11 de esa vía, en el término municipal de l'Alcora.

Se trató de un siniestro frontolateral entre una motocicleta y un turismo, sin que por el momento se sepan exactamente las circunstancias que llevaron al choque.

La víctima mortal es el ocupante de la motocicleta, el más frágil en este tipo de situaciones. El fallecido es un joven hombre de 35 años que residía desde hacía mucho tiempo con su familia en Sant Joan de Moró, aunque era de nacionalidad rumana.

Más suerte corrió el conductor del coche, otro hombre que resultó herido leve.

Investigación abierta

Las fuentes han indicado que hay una investigación abierta para esclarecer las causas del fatal suceso.

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La DGT recuerda que hay que extremar las precauciones siempre en la carretera, más todavía por la noche cuando la visibilidad es muy baja.