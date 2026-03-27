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La Bañeza

Detenidas cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la paliza a una mujer transexual en León

Se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria

La víctima estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula

Bianca Lizbeth Fernández, la joven benaventana agredida en La Bañeza.

Bianca Lizbeth Fernández, la joven benaventana agredida en La Bañeza. / J. A. Gil

EFE

Valladolid

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por dar una paliza a Bianca, una mujer trans en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo y se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández -actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora-, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fractura de mandíbula a consecuencia de esa agresión.

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