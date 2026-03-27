Andalucía
En libertad el hombre detenido en Málaga por agredir sexualmente a dos jóvenes vulnerables
El juez que le tomó declaración el jueves le ha impuesto una orden de alejamiento de una de las víctimas. La investigación arrancó tras la desaparición inquietante de un joven con la capacidad de comprensión limitada
Redacción
El hombre detenido en Málaga hace unos días como presunto autor de sendas agresiones sexuales a dos jóvenes vulnerables ha quedado en libertad provisional. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de que el arrestado fuera puesto el jueves a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la Plaza número 4 de la capital, cuyo titular le ha impuesto una orden de alejamiento a de una de las víctimas. Las fuentes han añadico que la causa será instruida en la plaza número 12.
Los hechos se conocieron el jueves a través de la Comisaría Provincial, que informó a través de un comunicado de una investigación que comenzó con la "desaparición inquietante" de un joven de 20 años. Su madre se presentó el 17 de marzo en dependencias policiales muy preocupada porque no daba con el chico, que padece una capacidad de comprensión limitada. El Grupo de Homicidios, encargado de las desapariciones de adultos, catalogó el caso como inquietante al obtener la información de que el chico fue visto por última vez cerca de un albergue de la zona oeste subiéndose al coche de un desconocido.
Distintas diligencias permitieron a los agentes localizar a un conocido del desaparecido, un joven de Mali beneficiario de protección internacional en España que aportó una información clave. Contó que un hombre frecuentaba el entorno del albergue en un vehículo ofreciendo a los chavales trabajos en viveros de la provincia o animándoles a participar en robos a turistas. De hecho, aseguró que él mismo accedió a subir al coche del desconocido, pero que saltó en marcha tras sufrir tocamientos.
Los investigadores establecieron un dispositivo con el doble propósito de localizar al desaparecido y al sospechoso. El pasado lunes, una patrulla localizó al chico y procedió a su reintegro, mientras que el presunto agresor fue detenido en su domicilio por su presunta responsabilidad en dos delitos de agresión sexual. La Policía Nacional aseguró que la investigación seguía abierta ante la posibilidad de que haya terceras personas implicadas y más víctimas.
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