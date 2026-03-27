Desmantelan en Port de Sagunt y Chiva una organización que cultivaba y distribuía marihuana a gran escala

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en la provincia de Valencia una organización criminal de origen albanés dedicada al cultivo y distribución de marihuana a gran escala y han detenido a ocho personas, una mujer y siete hombres, de entre 19 y 38 años, como presuntas autoras de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

Además, en el transcurso de la investigación se ha detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas tras realizar una transacción con la organización criminal. En dicha operación, el sospechoso adquirió más de 12 kilos de cogollos de marihuana.

Los agentes han registrado un total de seis inmuebles en diferentes puntos de la provincia de Valencia y han desmantelado tres plantaciones de marihuana, interviniendo 1.075 plantas en distintas fases de floración; 33 kilogramos de cogollos de marihuana, así como abundante material para el cultivo y la preparación de la sustancia para su distribución y venta.

Cómo actuaba la red

Las investigaciones, llevadas a cabo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Valencia junto con agentes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Xirivella, se iniciaron en junio de 2025, tras tener conocimiento de que dos hombres de origen albanés se estarían dedicando a la producción y venta de marihuana en grandes cantidades.

Tras numerosas pesquisas, los agentes detectaron dos inmuebles que estaban siendo utilizados para el cultivo de esta sustancia, para lo cual traían ciudadanos de su mismo país de origen a fin de que desarrollaran tanto labores de cuidado de las cosechas, como de protección de estas.

El modus operandi consistía en arrendar inmuebles localizados en zonas aisladas y alejadas del entorno urbano para instalar en ellos infraestructuras complejas con materiales de alto coste, como focos leds de bajo consumo, filtros de carbono o extractores de aire.

Durante la investigación, los agentes constataron cómo la organización utilizaba documentación falsa, así como a terceras personas para evitar figurar en los contratos de alquiler y suministros, dificultando así su identificación y vinculación con la actividad ilícita que llevaba a cabo en los inmuebles.

Los policías también comprobaron cómo el entramado criminal disponía de recursos suficientes para cambiar vehículos con frecuencia y evitar ser detectados, además de distintos inmuebles donde diversificar recursos y actividades.

Además, los responsables de la gestión de las plantaciones tomaban medidas de seguridad para evitar ser relacionados con las edificaciones donde cultivaban la marihuana, acudiendo a ellas esporádicamente para llevar comida a los moradores y cuidadores de las plantas.

Detenido tras comprar 12 kilos de cogollos

En el transcurso de la investigación detuvieron también, a mediados de junio de 2025, a un hombre de origen polaco que habría adquirido a la organización más de 12 kilos de cogollos de marihuana para, posiblemente, distribuirla en su país. El arrestado fue interceptado en su vehículo tras realizar la transacción; en ese momento se le incautó la droga.

Meses más tarde, a mediados de septiembre de 2025, los agentes llevaron a cabo tres entradas y registros en inmuebles utilizados por la trama criminal. Allí detuvieron a dos personas y confiscaron casi 400 plantas de marihuana tras desmantelar la plantación indoor.

Siguiendo con las investigaciones, a principios de febrero de este año, los policías encargados del caso llevaron a cabo otras tres entradas y registros en Port de Sagunt, Chiva y Torás, en Castellón, donde desmantelaron otras dos plantaciones indoor de marihuana.

Asimismo, intervinieron 700 plantas esta sustancia, 20 kilos de cogollos envasados al vacío y preparados para su venta, así como dos vehículos. También detuvieron a seis personas, entre ellas a los principales investigados y cabecillas de la organización.

Finalmente, la operación culminó con la detención de ocho miembros de la red como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

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Los arrestados, dos de ellos con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión provisional de cuatro de ellos.