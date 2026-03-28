Cuatro detenidos tras desarticular un punto de venta de drogas en el centro de València

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a cuatro personas, tres varones y una mujer, por presuntamente vender sustancias estupefacientes y han intervenido un total de 340 pastillas de diversas sustancias como benzodiacepinas, éxtasis y otros estimulantes sexuales, 127 gramos de sustancia Alpha-PVP, 37 gramos de hachís, 37 mililitros de éxtasis líquido, siete gramos de cocaína, cinco gramos de marihuana, varios frascos de 'Popper' y 342 euros.

Al objeto de combatir el tráfico de drogas, efectivos del grupo de motos de la Unidad de Prevención y Reacción (U.P.R.) de la Jefatura Superior de Policía de la ComunitatValenciana, establecieron diversos dispositivos policiales en el centro de la ciudad, deteniendo a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

En la primera actuación policial una mujer y un hombre han sido detenidos tras intervenir entre sus pertenencias, 12 mililitros de éxtasis líquido, cinco gramos de marihuana, dos gramos de cocaína, tres gramos de la sustancia conocida como Alpha-PVP, una droga sintética que actúa como estimulante del sistema nervioso central cuyos efectos son similares a la cocaína, 24 mililitros de 'Popper' y 82 pastillas de benzodiacepinas.

Posteriormente, se localizó a un varón a bordo de una bicicleta que portaba consigo un bote con 86 pastillas de éxtasis o MDMA, hallando los agentes en un cinturón con doble fondo, 38 dosis de sustancias químicas como éxtasis, ketamina y MMC o metilmetcatinona, una droga sintética que actúa como un potente estimulante que afecta al sistema nervioso central, causando efectos similares a las anfetaminas.

Además, al mismo se le intervinieron 225 euros en billetes fraccionados, por lo que se procedió a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Operación Porxets

Por otro lado, agentes del Grupo Operativo de Respuesta (G.O.R.), en colaboración con el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del distrito de Centro, desarticularon un punto de venta y consumo de sustancias estupefacientes localizado en el centro de la ciudad, deteniendo a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras un registro domiciliario en el que se incautaron 115 gramos de Alpha-PVP, casi 40 gramos de hachís, cuatro gramos de cocaína, 162 pastillas de diferentes sustancias como el éxtasis y diversos estimulantes sexuales, 117 euros, así como cinco botes de 'Popper'.

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Los detenidos, algunos con antecedentes policiales, han pasado a disposición de la autoridad judicial, ingresando uno de ellos en prisión.