En Catoira
Hallan el cadáver de una mujer en una piscina de Pontevedra
Los servicios de emergencias, incluyendo sanitarios y bomberos, acudieron a la piscina de Catoira, pero no pudieron salvar la vida de la mujer hallada
R. A.
El cuerpo sin vida de una mujer de 66 años fue hallado este sábado en una piscina situada en el lugar de Abalo, en el municipio pontevedrés de Catoira, según informó AXEGA.
El 112 Galicia tuvo constancia del suceso en torno a las 11:30 horas. Hasta el lugar se desplazaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Vilagarcía, el GES de Padrón, la Guardia Civil y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Catoira.
Según la información facilitada, fue un particular quien dio el primer aviso a los servicios de urgencias médicas tras ver el cuerpo en la piscina.
Pese a la intervención de los equipos movilizados, no se pudo hacer nada por salvarle la vida. Todo apunta a que la mujer cayó al vaso cuando limpiaba la zona.
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