Heroico rescate: los bomberos de València actúan en un incendio y salvan a un bebé en Algemesí
Los bomberos atendieron el incendio de una vivienda y, tras ser avisados, rescataron a un bebé que se encontraba en la casa contigua, que había sido afectada por el humo.
Rescate heroico entre el humo de un incendio con final feliz. Los bomberos del Consorcio de València han actuado a la extinción de un fuego en una vivienda y rescatan un bebé de la casa del lado.
El incidente se ha registrado pasadas las 16 horas en el municipio de Algemesí, en la Ribera Alta, donde dos dotaciones de bomberos y sargento de Alzira se han desplazado por un incendio en una casa, un bajo de la avenida de Carlet.
Atención sanitaria
Durante las tareas de extinción, han recibido la petición de ayuda de la vecina de la casa contigua a la que se había producido el incendio, alertando que había entrado humo en su casa y había un bebé en el interior. Los bomberos han accedido a esta segunda vivienda, y lo han localizado y rescatado. Tanto la mujer como el bebé han tenido que recibir atención sanitaria.
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