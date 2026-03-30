Investigación
La familia de Déborah pide que se remita el caso a la UCO de la Guardia Civil: "Seguimos luchando"
Los abogados han remitido un escrito al Tribunal de Instancia de Tui, que archivó la causa en 2024, para que éste cuerpo policial empiece de "cero" con una nueva investigación
Marta Fontán
La familia de Déborah Fernández ha solicitado al Tribunal de Instancia de Tui que remita el caso a la UCO de la Guardia Civil para que "empiece de cero" y abra una nueva investigación, concretamente a partir de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de este cuerpo policial. Esta petición se produce después de que en 2024, tras la reapertura del caso en 2019, se archivase judicialmente este procedimiento, de cuya investigación policial se encargó la Policía Nacional.
"Hoy damos un paso más. El equipo legal ha solicitado que la investigación pase a manos de la UCO de la Guardia Civil. Porque creemos, con firmeza, que este caso necesita una nueva mirada, mentes limpias y una investigación real, desde el principio. Porque hay errores que no pueden seguir marcando el destino de la verdad. No buscamos culpables a la ligera. Buscamos la verdad", afirma la familia de la joven desaparecida y hallada muerta en 2002.
"Porque el archivo de una causa no puede ser el final cuando quedan tantas preguntas abiertas. Porque Débora merece justicia. Y su familia, también. Seguimos creyendo. Seguimos luchando", manifiestan.
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