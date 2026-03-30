El juez rechaza los recursos de los padres del bebé maltratado en Barcelona y los mantiene en prisión

El juez titular de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ha ratificado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el padre y la madre de un bebé de seis semanas por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual, desestimando así el recurso de reforma presentado por los abogados de ambos -cada uno tiene su letrado- contra la decisión inicial de prisión provisional.

El bebé sigue ingresado en la uci pediátrica del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona con heridas "muy graves" que podrían dejarle secuelas orgánicas y neurológicas. El pequeño presenta fracturas y lesiones compatibles con una violación como han corroborado una pediatra y una médico forense en la investigación de los hechos. Los investigadores han constatado, además, que los presuntos malos tratos al bebé han sido continuados.

Los forenses y la pediatra que atendieron al niño en Vall d'Hebron han descartado que las lesiones sean causadas por una enfermedad

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la familia de los padres ha solicitado pruebas genéticas para explicar las lesiones que presenta el niño. Ambos progenitores, un hombre de 42 años y una mujer de 43, enfermera de Traumatología en Vall d'Hebron, niegan los hechos. Los forenses y la pediatra que atendieron al niño en Vall d'Hebron han descartado que las lesiones sean causadas por una enfermedad. Los progenitores aseguraron ante el juez que no entendían cómo se habían producido. Durante los interrogatorios ambos se mostraron consternados y unidos.

El objetivo de los investigadores es averiguar si en los presuntos malos tratos intervinieron los dos o uno de ellos está encubriendo al otro. Algunas de las heridas mostraban distinta evolución; es decir, fueron provocadas a lo largo del tiempo. De ahí el delito de malos tratos continuados.

Detenidos tras un periplo por hospitales

La pareja fue detenida el 18 de marzo en el hospital Vall d'Hebron, centro en el que el pequeño ingresó el 16 de marzo derivado del Hospital de Sant Pau, que diagnosticó una rotura de fémur y fisuras anales y, sospechando de un posible abuso, activó el protocolo y envió al niño a Vall d'Hebron, centro de referencia en violencia infantil. Antes, el bebé había pasado por tres centros sanitarios que dieron por válida la explicación de los padres de que el hematoma en la zona genital era fruto de un depósito de orina que se le había colocado en el Hospital del Mar.

La Fiscalía de Barcelona pidió como medida cautelar la prisión de ambos progenitores y la suspensión de la patria potestad dado que consideraba que había indicios de la comisión de un delito de maltrato habitual, lesiones y agresión sexual con penetración. Los motivos de la prisión se fundamentaban en la existencia de riesgo de fuga, por lo elevado de las penas para los delitos presuntamente cometidos y por la posibilidad de reiteración delictiva.

Además de la gravedad de las lesiones, se tuvo en cuenta a la hora de acordar el encarcelamiento del matrimonio las elevadas penas que pueden comportan los delitos que se les atribuye. Una condena por agresión sexual de estas características oscilaría entre los 10 y 12 años de prisión y si se demuestra que existió violencia, hasta 15 años. La pena por un delito de lesiones depende de la gravedad de las mismas, aunque conlleva una pena de prisión, al igual que el maltrato habitual (hasta tres años de prisión). El juez también puede imponer, si procede, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de uno a cinco años. El menor está bajo la tutela de la Generalitat.

Así, el padre seguirá encarcelado en la cárcel de Brians, en Sant Esteve de Sesrovires, y ella en la de Wad-Ras, en Barcelona. El hombre ha sido trasladado de módulo después de que fuera reconocido por algunos reclusos y sufriera una agresión de baja intensidad, que no provocó heridas. Previsiblemente, los abogados de la pareja recurrirán ahora a la Audiencia de Barcelona.