Los bomberos rescatan en Torrent al conductor de un patinete atrapado bajo un coche

Los bomberos han intervenido este viernes para rescatar en Torrent al conductor de un patinete eléctrico que había quedado atrapado debajo de un turismo tras una colisión entre ambos vehículos, según han informado fuentes del Consorcio provincial de bomberos de Valencia.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 10:27 horas en una rotonda de este municipio de la comarca de l'Horta Sud, hasta donde se han desplazado bomberos de los parques de Torrent y Catarroja, junto al sargento de Torrent, para rescatar al conductor del patinete eléctrico de los bajos del turismo.

Los bomberos han estabilizado el coche para que la extracción de la víctima fuera segura, y una vez rescatada ha sido atendida por los medios sanitarios.

Noticias relacionadas

El herido es un joven de 28 años, que ha sido trasladado por una unidad del SAMU desde el lugar del accidente, el Camino Safranar de Torrent, al Hospital General de València, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).