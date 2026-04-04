La Policía sorprende a dos hermanos violando a una mujer en un coche abandonado en Valencia

La llamada de un vecino que paseaba a su perro y presenció cómo violaban a una mujer en un descampado de València ha hecho posible la detención de los dos presuntos agresores sexuales, dos hermanos de 56 y 71 años que intentaron hacer creer que la víctima era la pareja de uno de ellos para evitar su arresto. De momento, ambos permanecen en dependencias policiales y está previsto que este sábado sean entregados a la jueza de guardia de Violencia sobre la Mujer, acusados de sendos delitos de agresión sexual, cometida mientras la víctima estaba completamente inconsciente.

Los hechos, según ha podido confirmar Levante-EMV con varios testigos, se produjeron pasadas las once de la noche de este viernes, en un descampado ubicado frente al 89 de la calle Juan Ramón Jiménez, en el barrio de Malilla. Se trata de una manzana sin edificar que el vecindario utiliza como aparcamiento, pero únicamente en la parte más externa; dentro del descampado, varias personas sin hogar habitan en coches abandonados o en desuso.

Un vecino que había salido a pasear a su perro por el solar, algo habitual entre los dueños de mascotas de la zona, vio a dos hombres que sostenían a una mujer completamente inerte, a la que le habían bajado el pantalón y la ropa interior, y cómo la metían dentro de uno de esos coches. El testigo fue plenamente consciente de que estaba ante una agresión sexual, por lo que llamó al teléfono de Emergencias 112, que envió al lugar varias patrullas de la Policía Nacional.

"La Policía llegó cuando la estaban violando"

"Cuando llegaron, uno de ellos estaba violando a la mujer en el asiento trasero y el otro también estaba dentro del coche, aunque no vi muy bien qué estaba haciendo", ha explicado un testigo a este diario. Los agentes sacaron al presunto violador del interior del vehículo, un Citroën Xsara de color azul oscuro, mientras les gritaba que no estaba haciendo nada malo porque era su novia. "Pero no es verdad, esa chica no era su novia. Es más, ella tiene pareja y viven juntos en otro sitio", relata la misma persona.

Al comprobar el estado de inconsciencia de la víctima, "los policías la auxiliaron y la ayudaron a vestirse mientras llegaba la ambulancia" enviada al lugar por el CICU. El equipo sanitario le prestó los primeros cuidados y, a continuación, la trasladó al Hospital General. "La chica se ve que había bebido bastante esa tarde, y alguien la llevó al hospital, pero ella se fue y volvió aquí, según me contó. En ese momento, ya no estaba bien. Se quedó con los dos hermanos, que la invitaron a beber vino, y luego se ve que es cuando le hicieron eso", desgrana el testigo.

"El coche se lo prestó un policía"

La mujer fue evacuada de nuevo al citado centro hospitalario para ser atendida de las lesiones sufridas en el transcurso de la agresión sexual, ya que durante el ataque también la golpearon con violencia para poder meterla dentro del coche. Como es habitual en estos casos, se activó el protocolo de agresiones sexuales, que incluye la exploración de la víctima en el servicio de Ginecología y la toma de muestras por parte del médico forense de guardia.

Los dos detenidos, que tienen 56 y 71 años de edad, llegaron al descampado hace un par de meses, y utilizaban el coche "que les había prestado un policía para que no durmiesen en la calle", explica un vecino de la zona que, como los anteriores, prefiere mantenerse en el anonimato por miedo a represalias. Se trata del Citroën Xsara en cuyo interior cometieron presuntamente la violación, por la que deberán responder este sábado ante la jueza de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer de València.

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El vehículo, lleno de restos de comida y ropa usada, permanecía este viernes en el lugar y los vecinos consultados por este periódico desconocían si la Policía Científica había acudido a realizar la correspondiente inspección ocular para recoger vestigios de la violación.