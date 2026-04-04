Sucesos
Fallece un capitán de barco en Castellón tras un rescate de urgencia en alta mar
Los servicios de Emergencias movilizaron a un helicóptero hasta la embarcación, que se encontraba a 54 millas de la costa --el equivalente a unos 100 km.-
Noelia Martínez
El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado esta tarde el helicóptero medicalizado para proporcionar atención de urgencia al capitán de un barco que se encontraba indispuesto, en alta mar, a 54 millas de la costa de Castellón. Al parecer, el varón, de 59 años de edad, habría sufrido una parada cardíaca cuando se encontraba a una considerable distancia de cualquier centro sanitario.
La equivalencia de las 54 millas náuticas correspondería a unos 100 kilómetros -como referencia, las islas Columbretes se encuentran a unas 30 millas mar adentro desde el litoral de la capital-. Con todo, desde el Servicio de Emergencias no han podido precisar la ubicación exacta ni el tipo de embarcación, si se trataba de recreo o era un buque de mercancías.
El paciente, una vez ha podido ser rescatado, ha sido transportado en el medio aéreo hasta el Hospital General de Castelló. Sin embargo, desafortunadamente, los efectivos sanitarios no han podido salvarle la vida.
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