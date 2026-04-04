Rescate de noche y en pleno río en Sot de Chera: así salvaron los bomberos a un hombre con una hoz clavada en el abdomen

Los bomberos del Consorcio Provincial de Valencia realizaonr anoche un rescate en un punto de difícil acceso en la zona de Sot de Chera, en los Serranos. Los efectivos tuvieron que desplazarse para asistir a un hombre que se cayó en una zona rural del municipio y que se clavó una hoz en el abdomen. La herramienta le produjo varias heridas y, por tanto, el varón fue trasladado al hospital de Llíria tras el rescate.

En las acciones de rescate, participaron efectivos de los bomberos y el sargento de la unidad de Requena y, además, se sumaron bomberos de forma voluntaria, así como la unidad de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana.

El varón sufrió la caída y la consecuente herida producida por la hoz en un "punto de difícil acceso". Los efectivos, como se puede ver en el vídeo, tuvieron que portear al herido vadeando el río hasta poder evacuarlo al punto donde estaba la ambulancia del Samu, que lo atendió de urgencia, lo estabilizó y, posteriormente, lo trasladó al hospital de Llíria.

Zona de afluencia

Sot de Chera es uno de los municipios más visitados durante la Semana Santa y la Pascua, pese a ser uno de los golpeados por la dana y que sigue en reconstrucción. Esta misma semana la Generalitat Valenciana ha culminado la reconstrucción de dos pasarelas peatonales sobre el río en Sot de Chera coincidiendo con el inicio de la Semana Santa, restituyendo así unas infraestructuras esenciales que quedaron completamente arrasadas tras la dana de 2024. Se trata de la pasarela del Cerrao y la del camino del cementerio, dos pasos clave para la movilidad diaria y el acceso a distintas zonas del municipio, que ahora han sido rediseñados para ofrecer una mayor resistencia ante futuros episodios meteorológicos extremos.

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Las nuevas pasarelas presentan un diseño completamente renovado. En el caso de la ubicada entre la calle Ramón y Cajal y el camino del Cementerio, se ha optado por una estructura metálica de acero Corten, resistente a la corrosión, formada por dos arcos y con un ancho útil de tres metros. Su principal mejora reside en la eliminación de apoyos intermedios en el cauce, lo que permite aumentar notablemente la capacidad de desagüe del río en episodios de crecida. Por su parte, la pasarela del Cerrao también ha sido reconstruida con una estructura metálica similar, triplicando su anchura funcional y multiplicando por cuatro su capacidad hidráulica respecto a la anterior. Además, se han rehabilitado los accesos y senderos que conectan ambos márgenes del río.