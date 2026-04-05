Cuatro detenidos por un robo con fuerza en un bar de Oliva

La Guardia Civil ha detenido a cuatro hombres por presuntamente robar con fuerza la recaudación de un bar en Oliva horas después de la comisión del delito.

Los agentes recibieron un aviso la madrugada de este viernes por un robo con fuerza en un bar de la localidad. Tras acudir al establecimiento junto a la Policía Local de Oliva, los efectivos observaron que los autores desconocidos y encapuchados accedieron al establecimiento para sustraer la recaudación.

Una vez allí, realizaron el visionado de las cámaras del bar, así como de recintos cercanos, e identificaron a los autores. Asimismo, tras un operativo de localización, detuvieron a los presuntos autores ese mismo día, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Se trata de cuatro hombres de edades comprendidas entre los 18 y los 45 años a los que se les atribuye un delito de robo con fuerza en las cosas.

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La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Oliva con la colaboración de la Policía Local del municipio. Las diligencias han sido entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Gandía Plaza número 2.