Accidente
Muere un ciclista tras chocar con un coche en Calp
Un ciclista de 57 años ha perdido la vida este domingo tras un accidente en la N-332, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia que acudieron al lugar del suceso
Un ciclista ha fallecido este domingo tras colisionar con un coche en la N-332, en el término municipal de Calp , según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).
En suceso se ha notificado sobre las 16.20 y, hasta el lugar del accidente, se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).
El equipo médico ha realizado la Reanimación Cardiopulmonar avanzada (RCP) al ciclista herido, un hombre de 57 años, pero finalmente no ha respondido y ha fallecido, detallan las mismas fuentes.
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