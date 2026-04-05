Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere Josep PieraValencia-CeltaPelea en GandiaMónica OltraMonas de PascuaSupermercados PascuaArtemis II
instagramlinkedin

Accidente

Muere un ciclista tras chocar con un coche en Calp

Un ciclista de 57 años ha perdido la vida este domingo tras un accidente en la N-332, pese a los esfuerzos de los servicios de emergencia que acudieron al lugar del suceso

Una unidad del SAMU en una imagern de archivo

Una unidad del SAMU en una imagern de archivo / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

Un ciclista ha fallecido este domingo tras colisionar con un coche en la N-332, en el término municipal de Calp , según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En suceso se ha notificado sobre las 16.20 y, hasta el lugar del accidente, se ha movilizado una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Servicio de Atención Médico de Urgencias (SAMU).

Noticias relacionadas

El equipo médico ha realizado la Reanimación Cardiopulmonar avanzada (RCP) al ciclista herido, un hombre de 57 años, pero finalmente no ha respondido y ha fallecido, detallan las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents