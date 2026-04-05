Investigación
Muere en un incendio en Asturias una mujer que "okupaba" una antigua casa familiar
Cuando llegaron los bomberos, el tejado ya había caído sobre el interior de la vivienda
Redacción
Muere una mujer en Caborana, Aller (Asturias) en el incendio de una casa deshabitada en la Avenida Aller, en Caborana, Aller. La mujer, de entre 40 y 50 años, "okupaba" la vivienda desde hacía unos días. Había sido propiedad de su familia, y ahora estaba embargada.
El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 4:44 horas. En la llamada se indicó que estaban viendo salir humo de una vivienda de tres plantas, en principio deshabitada. De inmediato se movilizó a ocho efectivos de Bomberos del SEPA con base en los parques de Mieres y La Morgal que se trasladaron con la autoescalera, el vehículo nodriza, la autobomba urbana y un vehículo ligero.
Cuando llegaron al lugar, los bomberos se encontraron con el incendio en el tejado. Los efectivos indicaron que parte del tejado ya se había caído y no era seguro actuar desde el interior del inmueble, por lo que comenzaron a atacar el fuego desde el exterior de la casa. A las 9:21 horas los bomberos informaron de la localización de una persona fallecida en el interior del inmueble. Resultó ser una vecina de Caborana, que vivía en la casa desde hace unas semanas. Tras la pertinente autorización, los bomberos procedieron a recuperar el cuerpo sin vida del interior de la casa. La Guardia Civil se hará cargo del levantamiento del cadáver.
Efectivos de bomberos permanecerán en el lugar realizando tareas de refrigeración de la vivienda.
La sala del 112 del SEPA informó al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil.
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