'El Bola' se enfrenta a 65 años de cárcel por asesinar a tiros a 'Taruco' en un ajuste de cuentas entre clanes

Esta semana se juzga en la Audiencia Provincial de Madrid el asesinato de Antonio B., alias 'Taruco', de 38 años, patriarca del clan rival de José Pedro M., conocido como 'El Bola', de 36 años, por un ajuste de cuentas en el barrio madrileño de Pan Bendito.

Dos disparos

La noche del 17 de julio de 2023, el clan de 'Taruco' acudió a la casa de 'El Bola' y de su padre Pedro M., conocido como Perico, de 59 años, situado en la calle a la calle Besolla y, una vez allí, se produjo un tiroteo que terminó con 'Taruco' muerto, según el escrito de la Fiscalía.

Su mintención era solucionar una serie de incidentes que miembros de los dos clanes habían tenido tiempo atrás, pero la situación se torció y 'Taruco' fue asesinado de dos disparos. Ahora el Fiscal pide para 'El Bola' una condena de 65 años y medio por asesinato y una pena de 56 años y medio para Perico por intento de asesinato.

Desde la ventana

Lo que comenzó como un intento de paz terminó con un tiroteo y con la vida de una persona. Desde la ventana de su propio domicilio, 'El Bola' y Perico comenzaron a disparar a sangre fría con un revólver y una pistola contra Taruco y las otras cuatro personas que estaban junto a él. De los cinco, fue 'Taruco' el único que recibió dos impactos de bala por parte de 'El Bola', en concreto una en la espalda y otra en la lumbar, mientras trataba de huir de los disparos, según las pesquisas.

A las dos de la mañana, 'Taruco', de 38 años y padre de cuatro hijos, tres de ellos menores, fallecía en el Hospital madrileño de la Paz como consecuencia de dos impactos de bala.

Diez disparos

Tras disparar como mínimo en diez ocasiones contra el clan de 'Taruco', 'El Bola' y su padre huyeron a Alicante, según las investigaciones. Allí fueron detenidos. Ambos se sentarán en el banquillo de los acusados de la sección 5 de la Audiencia Provincial de Madrid este martes.

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La Fiscalía pide 65 años y medio de condena para 'El Bola' por un delito de asesinato consumado, cuatro delitos de tentativa de asesinato (contra las otras cuatro personas que acompañaban a Taruco) y por un delito de tenencia ilícita de armas. Para su padre, el fiscal reclama 56 años y medio por cinco delitos de tentativa de asesinato y por un delito de tenencia ilícita de armas.