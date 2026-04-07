Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IIEstación centralErrores Renta 2025Renta: deducción músicaRenta 2025'Esmorçaet'Robos lavanderías ValenciaMerenderos
instagramlinkedin

Miraflores de la Sierra

Un paseo en coche de caballos deja siete heridos en la Feria de Abril de un municipio de Madrid

Dos hombres resultaron heridos graves, una mujer quedó potencialmente grave y otras cuatro sufrieron lesiones leves en un accidente ocurrido en una finca del municipio

Accidente de un coche de caballos en una finca de Miraflores de la Sierra.

Accidente de un coche de caballos en una finca de Miraflores de la Sierra. / 112 COMUNIDAD DE MADRID

Paula Correa

Madrid

Siete personas resultaron heridas este martes en un accidente ocurrido durante un paseo en coche de caballos organizado con motivo de la Feria de Abril de Miraflores de la Sierra.

En el carruaje viajaban ocho personas, de las que siete tuvieron que ser atendidas por los sanitarios del SUMMA 112 tras el suceso, registrado hacia las 12.25 horas en una finca del municipio.

El balance del accidente es de dos hombres heridos graves, una mujer potencialmente grave y otras cuatro mujeres con lesiones leves. Los afectados tienen entre 57 y 76 años y todos han sido trasladados a distintos hospitales de la Comunidad de Madrid.

Noticias relacionadas

En el operativo también intervinieron efectivos de Cruz Roja. La Guardia Civil investiga las causas del accidente, con la colaboración de la Policía Local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Caos en la operación retorno de Semana Santa en Valencia: la DGT señala los puntos más conflictivos en la A-3, A-7 y AP-7
  2. El mercado inmobiliario enloquece en València: El coste del suelo ha subido un 20 % desde el inicio del año
  3. MetroValencia seguirá siendo rojo: la Generalitat ‘indulta’ del nuevo azul a logos “consolidados”
  4. Los 6 mejores merenderos de la Comunitat Valenciana para Pascua: 4 en Valencia, 1 en Castellón y 1 en Alicante
  5. La ingeniería que diseñó la Estación Central de Portela hará la nueva terminal intermodal de València
  6. Restauran el pavimento de la plaza del Ayuntamiento tras la 'cremà' de la falla municipal
  7. València: detectan empadronamientos irregulares con contratos falsificados y lo remiten a Fiscalía
  8. La Aemet pronostica un cambio de tiempo en Valencia: adiós al calor; bienvenida, lluvia

El PSPV-PSOE denuncia que la policía de Algemesí patrulla con chalecos antibalas “caducados”

El PSPV-PSOE denuncia que la policía de Algemesí patrulla con chalecos antibalas “caducados”

Atitlan y la firma gala VSF salen al rescate de las empresas vascas Guardian y Glavista

Atitlan y la firma gala VSF salen al rescate de las empresas vascas Guardian y Glavista

Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos

Diamond Films celebra su 10º aniversario en España con una nueva imagen corporativa y el lanzamiento de grandes títulos

Ontinyent amplía la oferta de ocio a los universitarios con el Circuito Café Teatro

Ontinyent amplía la oferta de ocio a los universitarios con el Circuito Café Teatro

Playas de Calp sin humo y accesibles: el consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad

Playas de Calp sin humo y accesibles: el consistorio refuerza su compromiso con la sostenibilidad

La Diputación de València completa la reparación de 72 depuradoras

La Diputación de València completa la reparación de 72 depuradoras

La afiliación a la Seguridad Social y los datos del paro muestran el crecimiento de la economía en la Safor

La afiliación a la Seguridad Social y los datos del paro muestran el crecimiento de la economía en la Safor
Tracking Pixel Contents