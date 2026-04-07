A prisión un ladrón reincidente por robar en siete lavanderías de València en menos de un mes

Los propietarios de las lavanderías de autoservicio de València vuelven a respirar tranquilos tras conocer la decisión de un juez de decretar el ingreso en prisión para el hombre que cometió una oleada de robos en este tipo de locales en la capital. Al ladrón, un hombre de unos 40 años de edad y nacionalidad española, se le atribuyen siete robos con violencia cometidos todos ellos en distintos días del mes de marzo, cuatro de ellos en una misma semana. Precisamente su detención el pasado jueves tras cometer un robo en una lavandería de la avenida Tres Forques de València ha supuesto la gota que colma el vaso y le ha llevado finalmente a la cárcel con la intención de poner fin a esta reiteración delictiva.

A pesar de las múltiples detenciones que acumulaba el acusado, que hasta el momento conseguía quedar en libertad con cargos tras ser arrestado, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, en funciones de guardia y a instancias de la Fiscalía, acordaba este viernes su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. La medida llegaba un día después de ser detenido por cuarta vez en una semana por la Policía Nacional como presunto autor de la oleada de robos, entre ellos el perpetrado la mañana del pasado 30 de marzo en un local del barrio valenciano de Tres Forques.

Con el rostro descubierto

"Nos hicieron un hueco en la pared y se llevaron la caja de cambio completa", detallan fuentes de la empresa afectada a Levante-EMV, que explican que en esta ocasión el ahora encarcelado actuó con la colaboración de una segunda persona que por el momento ha sido localizada. Ambos actuaron a plena luz del día, sin importarles lo más mínimo ser vistos por algún cliente o vecino, ya que el robo se produjo cuando pasaban unos minutos de las 10.00 de la mañana. Según se observa en las grabaciones de las cámaras de seguridad, uno de los implicados comenzó a picar la pared de pladur con un destornillador mientras el otro, desde la otra parte, trataba de arrancar la máquina que facilita a los clientes el cambio de billetes a monedas.

El hombre encarcelado por robar en lavanderías de València durante el asalto a uno de los locales. / L-EMV

En menos de 30 minutos los ladrones consiguieron hacerse con el botín y arrancar el cajero que en ese momento contenía "más de mil euros" de cambio, según indican las fuentes consultadas por este diario. Al conseguir su objetivo, los ladrones hicieron gala de su torpeza y abandonaron el establecimiento por la puerta principal tratando de ocultar la máquina, de grandes dimensiones, ocultándola entre un abrigo. De hecho, gracias al descuido del principal sospechoso los agentes de la Policía Nacional han conseguido resolver en tiempo récord la identidad del ladrón, que este actuaba tapándose la cara con una braga que se le caía mientras forcejeaba para arrancar el cajero, desvelando su identidad.

Se trata de un hombre con antecedentes policiales por otras causas que acumulaba más de media docena de detenciones en el último mes. De hecho, solo en la última semana de marzo había sido arrestado hasta en cuatro ocasiones acusado de sendos robos con violencia en distintos establecimientos de la ciudad, todos ellos lavanderías de autoservicio. Al parecer, el acusado asaltaba los locales para obtener dinero rápido en efectivo que posteriormente utilizaba para comprar droga y financiar su adicción. Tras ser identificado y arrestado por el robo cometido la mañana del 30 de marzo, el juez acordaba su ingreso en prisión provisional dada su reiteración delictiva, donde permanecerá previsiblemente hasta la celebración del juicio.

"Lo peor son los daños en el local"

El ahora encarcelado había puesto en jaque a los propietarios de lavanderías de autoservicio de València, que observaban con impotencia como el hombre que estaba asaltando sus locales para robar la recaudación quedaba en libertad con medidas cautelares como la prohibición de salir del país o la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. Al tratarse de delitos que llevan asociadas penas que no son excesivamente altas, el ladrón de las lavanderías había conseguido esquivar la prisión a pesar de su reincidencia.

Daños en una lavandería de València tras el asalto de dos ladrones que arrancaron la máquina de cambio. / L-EMV

Para los afectados la peor parte "no es el robo, son los daños que te deja en el local". Y es que para conseguir hacerse con el botín, el acusado no dudaba en destrozar cuanto fuera necesario, dejando graves desperfectos en los locales cuyas reparaciones ascienden a varios miles de euros. Lo hacía a pesar de las fuertes medidas de seguridad que tratan de proteger estos negocios donde los robos son "demasiado habituales", como alarmas, sistemas de videovigilancia, puertas blindadas y dobles cerraduras para proteger las cajas de recaudación. Sistemas que el ahora encarcelado lograba burlar en tiempo récord, pero sin ocultar su rostro.

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Un descuido que ha facilitado el trabajo de los policías, que al revisar las grabaciones de seguridad han conseguido identificar y localizar rápidamente al autor de esta oleada de robos que llega -de momento- a su fin tras su encarcelamiento.