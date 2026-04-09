Detenidos los autores del robo de cobre en un tramo de Metrovalencia que afectó a más de 500 trenes y dejó sin servicio a 38.000 pasajeros

Una macrooperación policial llevada a cabo por la Guardia Civilen cinco puntos de la provincia de Valencia se ha saldado con la detención de 23 personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza, entre otros delitos, por llevar a cabo distintos robos de cobre en la provincia, causando un grave quebranto de los servicios públicos.

Dentro de estas operaciones desarrolladas en las últimas semanas por diversos grupos de la Benemérita, destaca la resolución del incidente registrado el pasado 23 de febrero en un tramo de vía de Metrovalencia, entre Picanya y Torrent, después de que Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV) denunciara el corte de varios metros de tendido de cobre.

Los autores, que accedieron a la zona de vías cortando el vallado perimetral, sustrajeron unos 180 metros de cable de catenaria, provocando la suspensión de la circulación de trenes ya que la señalización se la via se quedó sin servicio, afectando a los más de 500 trenes que pasan diariamente por este tramo, dejando sin servicio a los más de 38.000 pasajeros que utilizan cada día esta línea.

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes realizaron una exhaustiva inspección ocular de la zona, lo que permitió obtener numerosos indicios que revelaron la identidad del ladrón, que fue sorprendido por los agentes portando en un carro de supermercado 38,5 kilogramos de cobre de comunicaciones sustraído, y que ya ha sido entregado al personal de FGV.

Tras detener al autor del robo, los guardias civiles comprobaron que constaba sobre él pesa una orden de expulsión de territorio nacional. Se trata de un hombre de 25 años y nacionalidad marroquí al que se le imputa un delito de robo con fuerza y otro de estragos. Las diligencias de este caso fueron entregadas al Juzgado de Guardia de Torrent.

Robo en un inmueble de Carcaixent

Paralelamente, la Guardia Civil ha llevado a cabo otras operaciones en las últimas semanas relacionadas con el robo de cobre en otros puntos de la provincia. El pasado mes de febrero se inició la investigación de una sustracción de material, herramientas y, sobre todo, cableado de cobre de una caseta situada en el término municipal de Carcaixent.

Durante las pesquisas, los agentes lograron encontrar un local en Alzira donde podría haber sido vendido este material. Gracias a las comprobaciones, se pudo determinar que el material encontrado en ese negocio provenía de los efectos sustraídos denunciados por la víctima. Así se consiguió determinar la identidad de la persona que había realizado la venta, por lo que se procedió a su detención. Se trata de una mujer de 49 años y nacionalidad española a la que se le imputa el delito de robo con fuerza en las cosas. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Guardia de Alzira.

Cableado de telefónico en Alfafar y Castellar-Oliveral

El pasado 6 de febrero la Guardia Civil tuvo conocimiento de varios delitos de hurto de cableado telefónico en Alfafar y Castellar L’Oliveral. Días después, gracias a la coordinación interna, se detectó una aprehensión de este tipo de cableado por parte del Equipo Roca de Vinaroz. Al parecer, una furgoneta cargada de este tipo de cable tuvo un accidente de tráfico y, posteriormente, fue abandonada por sus ocupantes.

Por estos hechos fueron detenidos seis hombres de entre 21 y 36 años de edad, dos de ellos de nacionalidad peruana, tres colombianos y un hondureño. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Quart de Poblet.

14.000 metros de cableado en Ayora

Varios robos en el interior de campos fotovoltaicos en Ayora hicieron sospechar a los agentes de la Guardia Civil que podía tratarse de un grupo criminal que, con idéntico modus operandi, se dedicaba a robar cobre por esa zona.

Se establecieron una serie de puntos de verificación en los posibles lugares de paso de los autores. Así es como se logra la identificación de una furgoneta con cuatro ocupantes que contenía en su interior varias bobinas de cobre (14.000 metros de cableado).

Las posteriores gestiones de investigación permitieron esclarecer otro hecho delictivo sucedido en noviembre de 2025 en Utiel. Los mismos autores emplearon una furgoneta alquilada con datos y documentación falsificada para tratar de sustraer un rodillo prensador.

Los cuatro autores, hombres de entre 24 y 49 años de edad, fueron detenidos el 26 de febrero. Por ambos hechos se les imputan los delitos de hurto, apropiación indebida, usurpación, robo con fuerza en las cosas y pertenencia a organización criminal. Las diligencias fueron entregadas a la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Requena, plaza número 2.

Cableado de alumbrado público en La Vall d’Albaida

El últim operativo del que informa la Guardia Civil en un comunicado empezó después de tener conocimiento de que se había sustraído el cableado de cobre de las farolas del polígono industrial de “La Cava” en la localidad de Montaverner. Posteriormente también se tiene conocimiento de unos hechos de idéntica naturaleza en el polígono industrial de “El Carrascot” en L’Ollería y también nuevamente en Montaverner.

Gracias a las imágenes de seguridad se logra identificar un vehículo que podría estar siendo utilizado por los autores de los hechos. Además, gracias a las inspecciones realizadas en los centros de recuperación (conocidos popularmente como chatarrerías), se logran confirmar dos vehículos empleados por los autores en los hechos. En estos centros de recuperación no se les compra el cobre al no poder demostrar los autores de los hechos su procedencia lícita.

Gracias a la comunicación policial, se detecta por los componentes del equipo ROCA de Ibi (Alicante), numerosas ventas de cobre en su demarcación. Es en ese momento cuando se logra determinar la identidad completa de las siete personas responsables de estos robos del cableado del alumbrado público. Estos mismos autores ya habían sido detenidos por hechos similares ocurridos en varios municipios de La Vall d’Albaida durante 2025.

Siempre empleaban la misma estrategia: accedían a los polígonos industriales, levantaban las arquetas y cortaban el cableado. Ataban después estos cables a un vehículo y tiraban de él para extraerlo en su totalidad. Lo cargaban en el vehículo y posteriormente trataban de venderlo.

Por estos hechos se ha detenido a trece personas, dos mujeres y once hombres, de entre 21 y 42 años de edad y nacionalidad española. Se les imputan varios delitos de robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. También se ha investigado a dos hombres de 26 y 42 años de edad y nacionalidades española y marroquí por un delito de receptación (adquirir bienes robados).

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Varios de estos individuos fueron detenidos en otras dos ocasiones por otros hechos de idéntica naturaleza que sucedieron con posterioridad. Tras esta operación pudieron ser recuperados 74 kilogramos de cable de cobre. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Roca de Xàtiva. Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Ontinyent, Plaza número 1, 3 y 4.