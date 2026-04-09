El matriarcado de la droga: La Guardia Civil desmantela en Villena un clan familiar de mujeres por traficar al menudeo

La Guardia Civil ha desmantelado en Villena un clan familiar dedicado a la venta de droga al menudeo en la localidad. La operación podría ser una más de la que desarrollan las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico, pero esta tiene un componente que la diferencia de otras: el clan estaba íntegramente formado por mujeres. Un matriarcado con vínculos familiares entre sus componentes, donde cada miembro tenía una función asignada. Tres generaciones distintas para hacerse cargo del negocio familiar. Se trataba de un grupo familiar muy conocido en el municipio, donde se le conoce como el clan de la Pepa. La organización estaba a la última en nuevas tecnologías, ya que aceptaba pagos a través del móvil y blanqueaba sus ganancias a través de las criptomonedas. El grupo ya era conocido por la Benemérita porque anteriormente ya fue desmantelado en el 2022. Con el encarcelamiento de su presunta cabecilla parecía haber cesado su actividad, pero recientemente esta quedó en libertad y logró reorganizar el clan.

En la familia, cada uno de sus miembros tenía sus labores asignadas. Según la Guardia Civil, la presunta líder era una mujer de 49 años, que sería la encargada de dirigir las operaciones y realizar las ventas directas. Para estas labores contaba con la colaboración de su hermana, de 46, que tenía asignado custodiar la droga en el domicilio materno. En la organización también estarían integradas las hijas de la cabecilla, dos gemelas de 19 años, que desempeñaban funciones de apoyo, incluyendo la sustitución en el punto de venta, el transporte entre inmuebles y las labores de vigilancia para detectar la presencia policial.

La organización se habría encargado de distribuir sustancias estupefacientes de todo tipo. Cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina. Agentes del Área de Investigación del puesto principal de Villena empezaron a indagar sobre las actividades del clan desde el pasado septiembre, tras haber detectado numerosos testimonios alertando de un creciente clima de inseguridad por el constante trasiego en un barrio de la localidad de consumidores de drogas habituales, muchos de ellos con antecedentes delictivos. Las vigilancias en la zona permitieron confirmar la afluencia continua de personas ajenas a la vivienda, que accedían al interior durante breves intervalos de tiempo para adquirir las sustancias y abandonaban el lugar de inmediato.

Para blanquear los beneficios obtenidos se utilizaban métodos avanzados de ingeniería financiera, utilizando una plataforma que permitía realizar pagos mediante terminales telefónicos, así como la adquisición de criptomonedas.

Registros

La operación culminó los días 25 y 26 de marzo con la detención de las cuatro integrantes del grupo y la práctica de un registro en la vivienda. Como consecuencia de esa operación, ingresaron en prisión la cabecilla y su hermana. Se les imputan delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. El caso ha recaído en la plaza uno de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia.

Durante el registro, los agentes intervinieron 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en efectivo, cinco dispositivos de telefonía móvil de última generación, balanzas de precisión y diversos útiles para el corte de la droga. La Guardia Civil ha destacado la relevancia de esta operación, ya que este mismo grupo criminal ya fue desarticulado en el año 2022 en el marco de la operación Duamar, lo que supone un importante avance en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel comarcal y una mejora significativa de la seguridad ciudadana en Villena.

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En la operación llevada a cabo en 2022, fueron arrestados siete mujeres y dos hombres, entre ellos la que era la cabecilla del clan, que ingresó en prisión. También en aquella ocasión el clima de inseguridad que se estaba generando en el barrio de El Rabal por la gente que acudía al domicilio para comprar droga. En aquella ocasión fue arrestada la madre de la líder, una mujer que contaba entonces con 63 años de edad, que realizaba funciones de guarda y custodia de la sustancia prohibida. Algunos de los hijos eran usados para la venta de la droga y en aquella ocasión hasta se contaba con la colaboración de un taxista para transportar envíos y a otros miembros del clan.