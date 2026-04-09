A prisión ocho miembros de dos grupos criminales por robar en casas de València durante la Semana Santa

Los ladrones no descansan ni en Semana Santa. De hecho, aprovechan este periodo vacacional para incrementar su actividad, conscientes de que las viviendas que marcan entre sus objetivos son más accesibles al no estar sus moradores, lo que les facilita la tarea. Algo así debieron de pensar los miembros de dos grupos criminales organizados en robos con fuerza en domicilios habitados que han intentado hacer su agosto durante las vacaciones de Semana Santa.

Gracias a la rápida actuación de los agentes y a la colaboración indispensable de los vecinos, la Policía Nacional ha conseguido desarticular en Valencia estos dos entramados y detener todos los miembros que formaban parte de estos grupos criminales, ocho hombres de nacionalidad georgiana de entre 27 y 40 años de edad, a quienes se les atribuye 13 robos en casas habitadas.

Objetosque fueron robados por los ladrones y que han sido intervenidos por la Policía Nacional. / Policía Nacional

Todos ellos fueron arrestados después de ser pillados in fraganti en el interior de los domicilios o cuando trataban de huir de los mismos. Durante una entrada y registro a la vivienda donde se alojaban los ladrones, los agentes lograron intervenir numerosas herramientas que utilizaban para cometer los robos y recuperar decenas de efectos sustraídos. Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional para los ocho detenidos como presuntos autores de 13 robos con fuerza.

Ruidos y presencia de sospechosos

Las actuaciones de las que informa la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana en un comunicado se llevaron a cabo en el marco de los dispositivos establecidos por la Policía Nacional con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, orientados a prevenir la comisión de robos en viviendas.

La primera de ellas se produjo el pasado viernes Santo, cuando agentes del Grupo de Respuesta Inmediata a la Criminalidad (GRIC) fueron comisionados por el CIMACC 091 a un domicilio del distrito valenciano de Patraix tras recibir la alerta de un vecino que había escuchado ruidos en su interior.

A su llegada, los policías consiguieron interceptar rápidamente a tres varones en el interior de la vivienda, así como a un cuarto implicado que realizaba labores de vigilancia en el exterior. Posteriormente, fue arrestado un quinto integrante en la vivienda de alquiler donde residían los últimos días.

La investigación, asumida por el Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, permitió vincular a los detenidos con otros hechos delictivos similares. En el registro efectuado en la vivienda utilizada por los arrestados, se intervinieron numerosas joyas, accesorios de prestigiosas marcas, dispositivos electrónicos —entre ellos ordenadores y tabletas— y herramientas especializadas para la comisión de robos.

A los detenidos se les imputan un total de nueve robos, cinco de ellos consumados y cuatro en tentativa, quienes tras pasar a disposición judicial se decretó su ingreso en prisión provisional.

Lunes de Pascua

La segunda actuación se produjo en la madrugada del lunes de Pascua, cuando nuevamente la colaboración ciudadana resultó determinante con la llamada de un vecino a la Policía Nacional tras observar a tres individuos introduciéndose en una vivienda colindante. De inmediato se desplazaron agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) del distrito de Patraix quienes detuvieron a dos individuos cuando intentaban huir y a un tercero oculto en la azotea del edificio.

En el momento de la detención, se les intervinieron joyas, dinero en efectivo, útiles empleados en la comisión del robo —como ganzúas y espadillas— y calcetines utilizados como guantes. Las investigaciones posteriores permitieron esclarecer un robo cometido previamente en una vivienda cercana, cuyos propietarios reconocieron los efectos sustraídos.

A estos tres detenidos se les imputan un total de cuatro robos, dos de ellos consumados y dos en tentativa, incluyendo uno en Sueca, donde accedieron a una vivienda en la que se encontraba un menor en su interior. Tras pasar a disposición judicial este miércoles y comparecer ante el juez, se determinó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres arrestados.

Cómo prevenir robos

Estas intervenciones policiales han permitido la desarticulación de dos grupos criminales de origen georgiano dedicados a los robos con fuerza en casa habitada. La Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia continúa realizando gestiones con los efectos recuperados para que puedan ser devueltos a sus legítimos propietarios.

Asimismo, desde la Policía Nacional han compartido una serie de consejos y recomendaciones para prevenir robos en viviendas:

• Comprobar que las puertas estén cerradas con llave, para evitar que los ladrones accedan mediante el método del “resbalón”.

• Designar a personas de confianza que puedan vaciar la correspondencia del buzón.

• Avisar de inmediato al teléfono 091 ante la presencia de personas sospechosas en el interior o en las inmediaciones de una vivienda, especialmente si manipulan timbres, telefonillos o cerraduras.

• Desconfiar de revisores y técnicos que no tengan cita previa. Comprobar los hechos con la empresa y, si hay duda, no permitirles el acceso.

• Una pequeña inversión puede mejorar la seguridad de su vivienda:

- Cambio de bombín por otro con certificado de calidad.

- Cerrojos para ventanas correderas.

- Cerrojo electrónico.

- Mirilla electrónica.

• Comprobar si la puerta ha sido marcada con hilos de pegamento, papeles, cuñas o alfileres, colocados entre el marco y la puerta, utilizados por los delincuentes para detectar viviendas desocupadas. En el caso de detectar alguna marca, alertar de inmediato al 091.

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• Instalar sistemas de seguridad en las viviendas, como cámaras o alarmas, que actúan como elemento disuasorio.