El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación

La muerte de un hombre de 47 años en un encuentro sexual tal y como ha publicado en primicia Levante-EMV está siendo investigada por la Guardia Civil tras comprobar unos hechos que han dado un giro copernicado a la situación vivida en ese piso de Benetússer donde dos hombres consumían alfa, una droga de síntesis muy utilizada en círculos gays y que ha ocasionado varias muertes e intoxicaciones agudas en España en los últimos tres años.

Agentes del equipo de Policía Judicial de Alfafar se llevaban esta mañana al visitante de la vivienda, que es quien en teoría había dado la voz de alarma, aunque de momento no consta que haya sido formalmente acusado de ningún delito y únicamente se le entrevistaba para saber cómo y quién ha llevado el estupefaciente a la casa, aunque la situación cambió a medida que avanzaba la mañana.

En la declaración ante los agentes que llevan la investigación, el visitante entraba en diversas contradicciones que están siendo cotejadas dado que los hechos analizados no casan con lo ocurrido ni con la versión inicial. Así las cosas, ambos hombres se conocieron el día anterior -se desconoce si a través de alguna aplicación de citas- para consumir sustancias, en este caso la droga alfa fumada, además de alcohol y practicar sexo. De hecho, el detenido, reconocía haber sido él quien había acudido al domicilio para el encuentro sexual provisto de varios gramos de alfa.

Los primeros indicios apuntan a que durante el consumo de la sustancia, mezclada con el alcohol y la medicación de tomaba al dueño de la vivienda le dio una especie de brote psicótico poniéndose muy alterado y violento. Según una primera declaración del detenido, en pleno brote psicótico le amenazó con una pistola eléctrica tipo Taser y con cubos de agua. En otra declaración, cambia detalles y omite otros, coincidiendo todas ellas en la parte final de haber sido encerrado en una habitación para evitar la agresión. El hecho de no haber querido abrir la puerta de la vivienda a la primera cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil, también juega en su contra sin haber podido explicar los motivos.

Los gritos de ayuda y la ventana rota

Los vecinos del número 30 de la calle Nuestra Señora del Socorro de Benetússer, fueron los que dieron la voz de alarma. Una vecina explicaba a este periódico, al ver el dispositivo montado por la Guardia Civil, su temor a que fuera su hermano el fallecido dado que residía en una vivienda del mismo edificio. Finalmente su temor se disipaba al poder contactar con él por teléfono y éste explicaba que había escuchado, a primeras horas de la mañana, numerosos golpes procedentes de la vivienda e incluso se dijo a sí mismo que ''ya están de nuevo haciendo obras'' marchándose a una cita médica que tenía ajeno a todo lo que vendría después.

Así pues, los gritos de una persona pidiendo ayuda a través de una ventana fue lo que les alertó a los restantes vecinos y motivó las llamadas al 112 por lo que, a la llegada de la Policía Local y Guardia Civil, el hombre que pedía ayuda dijo haber sido encerrado en una habitación y que había conseguido romper el cristal, siempre según la primera de las varias versiones que ha dado el detenido. No obstante, en la primera inspección ocular los agentes se dan cuenta de todo lo contrario, que es el fallecido quien tiene heridas sangrantes en los pies compatibles con haber andado sobre los cristales rotos de la ventana en busca de socorro y auxilio. El fallecido estaba totalmente desnudo mientras que el detenido no presentaba ningún corte.

Todo ello unido al hecho de haber realizado varias manifestaciones espontáneas ante los agentes y dado que, en el primer análisis, algunas cosas no cuadraban lo que decía con lo que se veía en la vivienda, los agentes de la Policía Judicial decidían llevárselo detenido a la espera de concluir la investigación y aclarar lo ocurrido realmente en el interior de la vivienda en ese encuentro sexual que ha acabado con una persona fallecida.

Aunque a primeras horas de la mañana de hoy incluso se pensó que podría tratarse de un homicidio, pero el hecho de que no haya señales de violencia en el cuerpo y de que el supuesto morador de la casa haya confesado el consumo de alfa por parte de ambos, lleva a pensar que casi con toda seguridad la muerte se ha producido por una reacción adversa al estupefaciente, aunque no se tendrá la certeza hasta que se complete la autopsia teniendo en cuenta además que el fallecido, de 47 años de edad, tomaba medicación psiquiátrica.

Investigan la muerte de un hombre tras consumir alfa en un encuentro sexual en Benetússer / Miguel Angel Montesinos

Antecedentes por agresión sexual

En todo caso, los agentes han optado por esposar y llevarse detenido al cuartel de Alfafar al único testigo del piso para garantizar sus derechos y esclarecer si alguna de sus acciones ha podido influir en la muerte del otro hombre, principalmente por las contradicciones, importante, en las que ha entrado al dar distintas versiones y explicaciones y porque, además, tiene antecedentes, entre otras cosas, por agresión sexual.

Al parecer, ambos habían quedado en casa del ahora detenido para mantener un encuentro sexual con consumo de alcohol y drogas, principalmente alfa, pero está por ver quién aportó el estupefaciente y cuál era su composición exacta.

Miguel Angel Montesinos

En varias de las intoxicaciones registradas, la víctima había fallecido o entrado en coma al tomar la misma dosis habitual que ya toleraba de drogas similares a la vista -se suele comercializar como un polvo blanco-, como la cocaína o la ketamina, por lo que la reacción adversa la provoca la diferente cantidad de psicoactivos que componen esa ingesta en concreto, lo que lleva el organismo al límite.

A la espera de la autopsia

El cuerpo sin vida del dueño de la vivienda, era levantado poco antes de las 11 de la mañana y trasladado el el frugón del retén fúnebre judicial hasta las dependencias del Insstituto de Medicina Legal (IML) de València donde se le practicará la autopsia cuyos resultados definitivos aclararán los motivos de la muerte de esta persona. No obstante, los resultados definitivos podrían tarder tiempo en conocerse porque será también importante el resultado del informe toxicológico para saber realmente de qué y por qué fallecido. Un informa que realizará el Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona.