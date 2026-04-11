Apuñalan en el tórax a un hombre de 50 años en una calle de Picassent

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de un hombre ayer, viernes 10 de abril, en Picassent. La víctima, de 50 años y cuyo estado no ha trascendido, fue evacuada al Hospital General de València, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Todo sucedió en torno a las 20.30 horas, cuando Emergencias 112 Comunitat Valenciana recibió un aviso de un hombre que se encontraba en la vía pública con una "herida de arma blanca en el tórax", han detallado las fuentes.

Dónde ocurrió el ataque

La víctima estaba en la calle Santa Rosa e, inmediatamente, una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) fue desplazada al lugar y, tras estabilizar al herido, lo evacuó hasta el Hospital General de València.

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La Guardia Civil de Picassent se ha hecho cargo de la investigación de este suceso.