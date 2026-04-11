Un vehículo policial se empotra contra un garaje y comienza a arder tras una persecución en Alaquàs

Un vehículo de la Policía Nacional ha acabado estampado contra un garaje de una casa particular en Alaquàs después de que, al parecer, el conductor del coche perdiese el control mientras perseguía a toda velocidad a otro turismo que escapaba de la patrulla.

Debido al brutal impacto el coche policial ha comenzado a arder y ha sido necesaria la intervención de los bomberos para sofocar las llamas y ayudar a salir a los agentes que iban a bordo, quienes han sufrido algunas heridas, fuentes municipales señalan que se trata de lesiones superficiales, "alguna brecha en la cabeza", indican, y para evacuar a una mujer que en ese momento se hallaba en el interior del garaje. Todos los heridos estaban siendo atendidos in situ por sanitarios del SAMU que se han desplazado hasta el número cuatro de la calle Sant Pasqual de la localidad de l'Horta donde ha tenido lugar el accidente.

Según ha podido saber Levante-EMV los hechos han ocurrido sobre las 20.30 horas de este sábado después de que los agentes de la Policía Nacional comenzaran una veloz persecución detrás de un coche de alta gama, testigos apuntan a que podría ser de la marca Mercedes, que se ha dado a la fuga y por el momento no ha sido localizado.

Unidades de la Policía Local de Alaquàs, al presenciar la persecución, se han unido a esta para ayudar en las tareas de detención, pero finalmente, al presenciar el brutal accidente se han prestado a auxiliar a los compañeros del Cuerpo Nacional de Policía cuyo vehículo ha acabado empotrado en la planta baja y prendiéndose fuego en la parte del motor.

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Hasta la zona se han trasladado al menos dos unidades de SAMU, dos camiones de bomberos del Consorci Provincial y varias unidades de Policía Local del municipio.