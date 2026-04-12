Pederasta alemán capturado por la Guardia Civil
Abusaba de la nieta de su pareja, le pilaron, huyó y vivía escondido en una casa de campo en España
Redacción
A sus 67 años, tuvo que improvisar una vida clandestina a 2.000 kilómetros de su residencia. No era para menos, pues la fiscalía alemana había emitido sobre él una Orden Europea de Detención y Entrega. La Guardia Civil ha capturado a un ciudadano alemán buscado por seis delitos de agresión sexual y lesiones.
La huida le ha durado un año. Los hechos que se le imputan al prófugo son seis supuestos delitos de agresión sexual y de lesiones. La víctima, una niña de diez años. Es la nieta de la pareja que el presunto agresor tenía en Alemania.
Según ha difundido este domingo el instituto armado, la fiscalía de Traunstein, el partido judicial donde han tenido lugar los hechos, avisó de que el hombre al que buscaba podía estar en España. La Guardia Civil ha investigado su paradero durante varias semanas, hasta dar con él en una humilde casa de campo en una zona rural de La Rioja. El supuesto pederasta había buscado un rincón apartado, de difícil acceso, en medio del campo.
Ha relatado la Guardia Civil que en la operación para su captura ha tenido que intervenir la unidad Pegaso de drones de ese cuerpo policial. Al detenido se le han incautado dos teléfonos móviles y 33 DVDs, en los que la policía alemana está buscando si incluyó material pedófilo.
- Llegan las lluvias y el barro a Valencia: la Aemet indica las horas en las que lloverá más y hasta dónde bajarán las temperaturas
- El hombre muerto en el encuentro sexual de Benetússer intentó huir de su agresor tras haber sido encerrado en una habitación
- Llega el cambio en el tiempo de València: la Aemet prevé polvo en suspensión, caída de las temperaturas y lluvias
- Posible pérdida de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 151.000 empleos en el aire
- La Generalitat rechaza celebrar en les Arts los festivales que superen los límites de ruido
- La ampliación en 12 hospitales valencianos y la construcción del nuevo Arnau aumentarán en un 17,9 % las camas públicas
- Una persecución en Alaquàs termina con un coche policial empotrado e incendiado y una mujer evacuada al hospital
- El Ayuntamiento de València prohíbe a la UTE de la muralla islámica volver a contratar con el consistorio por abandonar las obras