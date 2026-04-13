Cincuenta segundos: otro robo más en la zona de Guillem Sorolla pone en alerta a los comerciantes

Solo cincuenta segundos. Eso es lo que ha invertido un ladrón para acceder al interior de un establecimiento comercial, concretamente una pastelería, y apoderarse de la caja con el dinero de la jornada. Ocurría días pasados en la calle Guillem Sorolla de València cuando un joven, a cara descubierta, reventaba la puerta de acceso al local apoderándose de unos 300 euros en efectivo que había en el interior del cajetín.

El propietario del establecimiento señalaba a Levante-EMV que el delincuente, sobre las once y pico de la noche del sábado, ‘’reventó la persiana y con una palanca forzó la puerta y la cerradura. Se dirigió detrás del mostrador y cogió el cajón del dinero en efectivo’’ explicaba el dueño de la pastelería quien además, tal y como se aprecian en las imágenes captadas por la cámara de seguridad, apuntaba que el delincuente merodea brevemente por la zona en busca de otros cajones, dinero o algo más de valor.

A cara descubierta

Cuando accede a la parte trasera del mostrador, el ladrón no puede hacerse con la caja del dinero por lo que opta por darle un tirón y tras ello desconectar el ordenador para así poderse llevar el cajetín con el dinero. Un artilugio que guarda entre sus ropas gracias a un chaquetón acolchado que llevaba en pleno robo. Es más intenta, también, hacerse con un ordenador portátil pero ya son demasiadas cosas que ocultar bajo sus ropas y por ello desiste pues bien sabe que el tiempo juega en su contra.

Así quedó la puerta de acceso a la pastelería. / L-EMV

Por la forma de actuar en el robo de la pastelería, la Policía sospecha que no se trata de la primera vez que actúa este joven delincuente pues, su tranquilidad a la hora de cometer el robo, denota que había estudiado previamente el local, sabía dónde y a por qué iba, invirtiendo tan solo unos cincuenta segundos en cometer los hechos. También resalta que, en todo momento cubre su cabeza con la capucha del chaquetón, siempre camina cabizbajo para evitar ser captado por las cámaras del local que sí sabe que le están grabando aunque, al desconocer el tiro de imagen, en un momento dado se le ve la cara al ladrón por lo que la Policía Nacional ya está cotejando las imágenes con su base de datos para poder dar con el paradero del delincuente.

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Más robos en la zona

El robo en este local de Guillem Sorolla no es el primero que sucede en las últimas semanas pues, según ha recordado la víctima, se han producido otros casos tanto en un restaurante de Ángel Guimerá como en otros dos locales comerciales de la zona y las inmediaciones de la estación de autobuses.