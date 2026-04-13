Detienen a un hombre en el aeropuerto de Valencia con 4 kilos de cocaína en la maleta

La Guardia Civil ha detenido en el aeropuerto de Valencia a un pasajero procedente de México que portaba 4 kilos de cocaína en un doble fondo de su maleta, plastificados y en forma de ladrillo, y ha sido enviado a prisión.

En un servicio conjunto con la Agencia Tributaria, los agentes del aeropuerto identificaron de forma aleatoria, dentro de un control de vuelos de conexiones internacionales, a un pasajero procedente de México, con tránsito en el aeropuerto de Barajas (Madrid), que llevaba una maleta facturada a su nombre.

Un control aleatorio

Preguntado el motivo de su viaje, y si tenía algo que declarar en la Aduana, manifestó que venía de turismo y que no tenía nada que declarar, por lo que, siguiendo el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado con escáner de RX, que mostró unas placas de materia orgánica en el fondo de la maleta que podrían ser compatibles con sustancias estupefacientes.

Los agentes abrieron la maleta, en la que aparte de ropa y efectos personales, en un doble fondo se habían ocultado unos paquetes en forma de ladrillo y plastificados que contenían un polvo blanco prensado que dio positivo en cocaína y cuyo peso era de 4 kilos.

El viajero, de 29 años y nacionalidad mexicana, fue detenido por un delito contra la salud pública y el juez decretó su ingreso en prisión.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia y por funcionarios de la Agencia Tributaria en Valencia.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet Plaza número 3.