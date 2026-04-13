A prisión por intentar colar 4 kilos de cocaína ocultos en una maleta por el aeropuerto de Manises

Nueva operación contra el tráfico de drogas en el Aeropuerto de València, donde ha sido detenido un hombre procedente de un vuelo de México por transportar 4 kilos de cocaína que intentaba introducir en la ciudad ocultos en el interior de su equipaje. El autor, un hombre de 29 años y nacionalidad mexicana, ha ingresado en prisión acusado de un delito contra la salud pública tras ser interceptado en el aeródromo valenciano por agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron cuando los agentes del Aeropuerto de Valencia que controlaban vuelos con conexiones internacionales identificaron aleatoriamente a un pasajero de nacionalidad mexicana, procedente de México y con escala en el Aeropuerto de Barajas, que llevaba una maleta facturada a su nombre.

Dijo que venía a hacer turismo

Al ser preguntado por el motivo de su viaje y si tenía algo que declarar en la Aduana, el sospechoso manifestó que venía a la ciudad a hacer turismo y aseguro que no tenía nada que declarar. Siguiendo con el procedimiento aduanero habitual, su equipaje fue visionado por un escáner de Rayos X, donde los agentes confirmaron las verdaderas intenciones del viajero.

Y es que al pasar la maleta por la máquina, los agentes de la UDAIFF y de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Valencia, quienes asumieron la investigación junto a funcionarios de la Agencia Tributaria en Valencia, detectaron unas placas de materia orgánica en el fondo de la valija que los agentes intervinientes sospechaban que pudiera ser compatible con la presencia de sustancias estupefacientes. Y así fue.

Oculto en un doble fondo

Además de ropa y efectos personales, durante el registro del equipaje, practicado en presencia del sospechoso, los agentes observaron que este había manipulado la maleta para habilitar un doble fondo, donde había ocultado unos paquetes en forma de ladrillo que estaban plastificados y que contenían un polvo blanco prensado.

Paquetes de cocaína que el detenido portaba ocultos en la maleta / Guardia Civil

Al aplicarle el reactivo de narcóticos, dio como resultado positivo en cocaína. Asimismo, realizando el pesaje posterior de la sustancia, se comprobó que el peso total ascendía a un total de 4.000 gramos. Es por ello que los agentes procedieron a la detención del pasajero, un hombre de 29 años y nacionalidad mexicana, a quien se le imputa un delito contra la salud pública (tráfico de drogas).

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Tras ser puesto a disposición judicial y comparecer ante el magistrado, el titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Quart de Poblet acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin posibilidad de fianza como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.