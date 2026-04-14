Ajuste de cuentas en Barcelona: un herido crítico tras recibir varios disparos a quemarropa

Nuevo tiroteo en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que ha sucedido este martes al mediodía en el Passeig del Taulat, a la altura del número 279, cerca de la terraza de un bar. Un hombre ha recibido dos disparos que lo han dejado en el suelo cubierto de sangre, en estado crítico. Según han confirmado varias fuentes a EL PERIÓDICO, dos personas han salido huyendo tras efectuar los disparos que se han producido muy cerca de su objetivo, casi a quemarropa.

Los Mossos han abierto una investigación para localizarlos. Además, han estado revisando el parque de Diagonal Mar, ya que un testigo habría dicho que los sospechosas podrían haber lanzado el arma hacia ese lado durante su fuga.La policía catalana ha recibido el aviso a las 15:50 horas. Rápidamente se han dirigido hacia el lugar los servicios de emergencia junto con efectivos de la Guardia Urbana de Barcelona que han acordonado la zona para atender al herido. Después se lo han llevado a un centro hospitalario en estado crítico.

El herido de bala atendido por los servicios de emergencia cerca de Diagonal Mar / Ferran Nadeu

Testigos presenciales aseguran a este diario que el autor del disparo “se dirigió directamente” hacia la víctima, que, según las mismas fuentes, se encontraba cerca de la terraza del establecimiento, un local de brunch. Además, algunas fuentes apuntan a que la víctima es de origen serbio y residente en la zona de Diagonal Mar, por lo que la policía está investigando si presuntamente se trata de un ajuste de cuentas relacionado con mafias internacionales.

Un herido tras un disparo con arma de fuego en Diagonal Mar / FERRAN NADEU

Varias fuentes remarcan que los sospechosos habrían disparado hasta cinco veces a la víctima, aunque únicamente habrían impactado dos de estas balas en su cuerpo. Pese a esto, el hombre ha quedado herido de gravedad.

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La policía científica también está en el lugar del tiroteo para buscar casquillos de bala que determinen qué marca y tipo de pistola es desde la que se han producido los tiros. Además, los agentes interrogaron a varias personas que vieron como disparaban a la víctima y la atendieron hasta la llegada de los servicios de emergencia. Uno de ellos fueron los propios responsables del bar cercano, de dónde podría ser que saliera la víctima. Por eso, efectivos de la División de Investigación Criminal de Mossos indagan si las personas que le han disparado la estaban esperando fuera, lo que implicaría cierta premeditación y lo relacionaría con un ajusta de cuentas.