Detenida una carterista que asaltaba a los clientes de un centro comercial de Valencia

En ocasiones lo hacía a solas y en otras acompañada de cómplices que le ayudaban a conseguir su objetivo: asaltar a clientes despistados de un centro comercial de Valencia, a los que robaba sus objetos de valor. Así lo hizo en, al menos, tres ocasiones. Hasta que la jefa de seguridad de un establecimiento le pilló en plena faena y alertó a la Guardia Civil, que ha procedido a la detención de la carterista, como presunta autora de tres delitos de hurto cometidos en el centro comercial Bonaire.

Los hechos ocurrieron en enero, aunque no ha sido hasta ahora cuando, según informa el Instituto Armado en un comunicado, la jefa de seguridad de la tienda requirió la presencia de los tres agentes de la Guardia Civil que estaban prestando servicio en el centro comercial después de identificar en el interior del establecimiento a una mujer que podía estar relacionada con un hurto que se cometió a inicios de año.

Las grabaciones la delataron

A su llegada, los agentes localizaron e interceptaron a la presunta ladrona, que mostró una actitud sospechosa haciendo saltar todas las alertas de los guardias civiles. De ahí que procedieran a realizar un registro superficial de sus pertenencias, donde se percataron que entre su ropa llevaba ocultos 315 euros en billetes de diverso valor. Si bien la sospechosa negaba los hechos de los que se le acusaba, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad los agentes confirmaron lo que hasta entonces eran solo sospechas.

En ese momento comprobaron que la mujer identificada había merodeado durante varios minutos alrededor de una clienta, a la que le había sustraído la cartera aprovechando un descuido de esta. Tras apropiarse del dinero en efectivo, la ladrona abandonó la cartera en un rincón de la tienda. Y esta no era la primera vez que lo hacía.

Con el objetivo de verificar si la mujer había actuado en más hechos delictivos, tal y como se sospechaba, los agentes del Puesto Principal de Aldaia, que han llevado a cabo las investigaciones, analizaron diferentes grabaciones de seguridad. En ellas observaron como, también el pasado mes de enero, tres mujeres habían cometido un hecho similar en otro establecimiento del parque comercial.

Cogía el efectivo y tiraba la cartera

Entre las tres mujeres que cometieron el hurto se encontraba la mujer identificada. En este caso, la víctima había interpuesto denuncia por la sustracción de una cartera que contenía documentación personal y 330 euros en efectivo. Lo hizo utilizando el mismo modus operandi, que consistía en seleccionar a sus potenciales víctimas y sustraerles la cartera. Una vez cogía el dinero en efectivo, las abandonaba en el interior de la misma tienda.

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Por estos hechos se ha procedido a la detención de la carterista, una mujer de 26 años y nacionalidad búlgara, a la que se acusa de tres delitos de hurto. Tras tomarle declaración, las diligencias del caso fueron entregadas al magistrado de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Torrent, donde fue puesta a disposición de la autoridad judicial. Por su parte, los 315 euros que los agentes hallaron entre la ropa de la detenida fueron devueltos a su legítima propietaria.