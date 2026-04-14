Dos detenidos por cultivar 1.400 plantas de marihuana en un chalet de Puçol

Hasta 1.400 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, alimentadas por unos sistemas de iluminación, ventilación y climatización que estaban manipulados para evitar pagar la factura eléctrica. Es el resultado de la última operación que la Policía Nacional ha llevado a cabo en Puçol enmarcado en las actuaciones relacionadas con el cultivo de cannabis indoor. Los responsables, dos hombres de 43 y 44 años de edad, han sido detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico.

Según han informado fuentes policiales, la investigación de estos hechos, desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Sagunt, se inició después de tener conocimiento de la posible existencia de una plantación de marihuana en el interior de un chalet situado en una urbanización del término municipal de Puçol. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas pesquisas y labores de vigilancia con el objetivo de verificar los hechos y determinar la actividad que se estaría desarrollando en el inmueble.

43.000 euros de suministro

Fruto de las indagaciones, los investigadores confirmaron la existencia de un cultivo indoor de cannabis en el interior de la vivienda, por lo que se estableció un dispositivo policial de vigilancia que culminó con la entrada y registro del chalet. Durante la intervención, los agentes localizaron un total de 1.400 plantas de marihuana en distintas fases de crecimiento, con un peso aproximado de 268 kilogramos, lo que evidencia la magnitud de la plantación y su posible destino al tráfico ilícito.

Asimismo, los policías detectaron que la instalación eléctrica del inmueble había sido manipulada de forma fraudulenta para abastecer el cultivo, que requería un elevado consumo energético debido a los sistemas de iluminación, ventilación y climatización empleados. Según las estimaciones realizadas, el valor del suministro eléctrico defraudado asciende a unos 43.000 euros.

Plantaciones de riesgo

Por todo ello, se procedió a la detención de dos varones, ambos de nacionalidad española y sin antecedentes policiales, como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Los arrestados fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias correspondientes. Una vez finalizadas estas, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar su situación procesal.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos. Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de la colaboración ciudadana para detectar este tipo de actividades ilícitas, que no solo están vinculadas al tráfico de drogas, sino que también pueden generar riesgos añadidos, como incendios o daños en las instalaciones eléctricas debido a las conexiones ilegales.