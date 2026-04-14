Susto en la Estación del Norte de València: Detenido por abandonar una mochila y huir corriendo tras ponerse a gritar

Una falsa alarma activada por una actitud sospechosa, alimentada por la psicosis yihadista que reina desde hace meses en los países y ciudades de Europa y que ha llevado al Ministerio del Interior a activar el nivel 4 de alerta antiterrorista por riesgo alto de atentado en España. Agentes de la Policía Nacional detuvieron este domingo a un hombre de origen magrebí acusado de un delito de desórdenes públicos por hacer saltar todas las alarmas después de abandonar una mochila en plena Estación del Norte de València y huir corriendo.

Lo hizo, además, justo después de ponerse a gritar frases en su idioma, lo que puso en alerta al personal de la estación, que llegó a sospechar que el sospechoso estuviera intentando cometer algún tipo de atentado y que temió que la mochila pudiera contener algún tipo de explosivo. Aunque todo quedó en un susto, el hombre que provocó el incidente fue arrestado por causar desórdenes públicos en esta instalación tan transitada de la ciudad.

Tedax y guias caninos

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este domingo, 12 de abril, sobre las 11.15 horas, cuando la sala del 091 recibió un aviso por una mochila sospechosa en la Estación del Norte. Según alertaba el personal de seguridad, un pasajero había huido corriendo de la estación justo después de ponerse a gritar frases en su idioma nativo y abandonar una mochila en el interior de las instalaciones ferroviarias.

Ante la incertidumbre, los empleados recogieron el bulto y lo pasaron por el escáner. Fue en ese momento en el que comprobaron que el interior de la mochila había dispositivos electrónicos y cables, lo que hizo activar los protocolos de seguridad. La Policía Nacional movilizó rápidamente diversos efectivos hasta el lugar para controlar la zona, que a su llegada perimetraron el área de la estación donde se había abandonado el bulto sospechoso.

En concreto, según han confirmado fuentes policiales a este diario, al aviso acudieron agentes de la Brigada Provincial de Información (BPI) -una unidad enfocada en la lucha antiterrorista y el orden público dedidaca a la captación, tratamiento y explotación operativa de información sobre seguridad pública-, entre ellos guías caninos y Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax).

En libertad con cargos

Tras realizar una exhaustiva comprobación, los agentes del Tedax confirmaron que no había ningún artefacto explosivo y que la mochila contenía únicamente un teléfono móvil y un cargador. Así con todo, su propietario fue arrestado en las inmediaciones de la estación acusado de un delito de desórdenes públicos por crear alarma y obligar a movilizar numerosos recursos. Se trata de un hombre de nacionalidad magrebí, que este lunes ha pasado a disposición judicial para comparecer ante la autoridad judicial.

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Después de tomarle declaración, el Juzgado de Instrucción número 9 de València, en funciones de guardia de detenidos, ha acordado dejarlo en libertad con cargos, aunque ha decretado como medida cautelar la obligación de comparecer ante la autoridad judicial siempre que le sea requerido hasta la celebración del juicio. Por el momento no ha trascendido el motivo que llevó al detenido a actuar de tal manera y se desconoce si lo hizo afectado por algún tipo de brote psicótivos o si, por el contrario, actuó influenciado por el consumo de drogas o alcohol.