Desarticulada una clínica estética clandestina en Valencia que aplicaba tratamientos invasivos sin formación

Operaban en pisos particulares, donde habían establecido clínicas estéticas clandestinas que ofrecían todo tipo de tratamientos, algunos de ellos invasivos, sin que el personal tuviera ninguna formación sanitaria en el uso de los medicamentos, poniendo en grave riesgo la salud de los clientes. Tras una exhaustiva investigación, la Guardia Civil ha conseguido desarticular tres clínicas estéticas, una de ellas en Valencia, y ha desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico internacional de medicamentos y productos sanitarios.

Además, como resultado de la 'Operación Zlata', también se ha clausurado un centro de almacenamiento de fármacos en Alicante y se han incautado más de 1.200 viales de toxina botulínica y 382 jeringuillas de ácido hialurónico. Por estos hechos una persona ha sido detenida, mientras que otras tres están siendo investigadas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

Ofrecían tratamientos en redes sociales

La investigación de estos hechos que ahora salen a la luz a través de un comunicado de la Guardia Civil se inició en agosto de 2025, cuando se detectó una estructura organizada que operaba a través de redes sociales y otros canales digitales, ofreciendo tratamientos estéticos sin cualificación profesional ni autorización sanitaria y empleando medicamentos sin control sanitario.

Los principales responsables de esta organización se ubicaban en la provincia de Alicante, donde adquirían de forma ilegal grandes cantidades de medicamentos. Posteriormente los distribuían en clínicas clandestinas ubicadas en todo el territorio nacional, así como hasta Lituania y Reino Unido.

Sin formación ni autorización

Otra parte de los investigados aplicaban tratamientos estéticos invasivos sin formación sanitaria empleando dichos medicamentos, cuya adquisición, conservación y aplicación requieren control médico y autorización administrativa. Por ello, al actuar al margen de los circuitos legales y sin las garantías sanitarias exigidas, generaban un riesgo directo para la salud de los usuarios.

Como parte de la explotación de la operación, desarrollada durante los días 8 y 9 de abril, se han llevado a cabo tres registros en Burjassot, Reus (Tarragona) y Pilar de la Horadada (Alicante). De esta forma, se han desmantelado tres clínicas clandestinas ubicadas en domicilios particulares, así como un centro de almacenamiento clandestino de medicamentos, ubicado en otra vivienda, también en Pilar de la Horadada.

1.248 viales de bótox y 383 jeringuillas de ácido hialurónico

Además, se ha incautado numeroso material y productos sanitarios, entre los que hay 1.248 viales de toxina botulínica (bótox), 382 jeringuillas precargadas de ácido hialurónico, 269 viales de hialuronidasa, 51 envases de lidocaína, 679 envases de productos sanitarios diversos y más de 1.000 agujas y jeringuillas, equipo informático, diversa documentación y material destinado al empaquetado y distribución del material.

Por otro lado, se ha detenido a una persona y se ha investigado a otras tres como presuntas autoras de delitos contra la salud pública e intrusismo profesional.

En el desarrollo de la explotación han participado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Tarragona, la Unidad Técnica de Policía Judicial, así como otros componentes de diferentes especialidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Valencia, Alicante y Tarragona.

Las actuaciones se han desarrollado en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), a través de la Subdirección General de Inspección y Ordenación Farmacéutica, mediante sus servicios de inspección en las delegaciones de Valencia y Madrid, reforzando así el control sobre este tipo de actividades y garantizando el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.

Una práctica que genera graves riesgos para la salud

El uso irregular de sustancias como la toxina botulínica o el ácido hialurónico fuera de centros clínicos autorizados y sin recurrir a profesionales sanitarios cualificados, puede tener graves consecuencias para la salud, incluyendo infecciones, reacciones adversas severas o secuelas permanentes.

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Este tipo de prácticas ilícitas se han convertido en una de las modalidades emergentes dentro del mercado ilegal, con un impacto creciente en la seguridad y en la salud pública, y con un importante volumen económico a nivel internacional.