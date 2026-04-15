Detenido en Gandia un hombre que apuñaló a otro por una deuda económica

Inseguridad, hurtos a plena luz del día, apuñalamientos…lo que se había anunciado por parte de algunos como un caso de robo con agresión y que había causado gran alarma social fue, en realidad, un ajuste de cuentas entre dos hombres de nacionalidad tunecina de 30 y 32 años de edad.

Tal y como ha podido saber Levante-EMV ambos se enfrascaron en una pelea la tarde del pasado jueves, sobre las seis, cuando de las voces y los insultos pasaron a las manos sacando uno de ellos, el prestamista de 30 años de edad, un cuchillo con el que apuñaló a su compatriota dejándolo herido y huyendo a la carrera.

El motivo de esta pelea fue esa deuda de dinero de uno a otro y no un robo con violencia sino que según se pudo averiguar pese a las reiteradas veces que el prestamista le había requerido la devolución del dinero al compatriota siempre obtenía evasivas, por lo que en esta ocasión pasó de las amenazas a los hechos. Y lo hizo en plena calle del Abad Solà en Gandia sin temor ni a las represalias ni a que lo vieran. También era un aviso a navegantes, por lo que rápidamente desapareció y se ocultó.

Un neumotórax al perforarle la pleura

El tunecino de 30 años sacó un cuchillo, punzón o arma blanca y le causó una herida en el costado. Al moverse la víctima, su agresor le perforó la pleura causándole un hemotórax por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Francesc de Borja de Gandia donde quedó ingresado tras ser operado.

Según ha podido saber este periódico, el herido está fuera de peligro y tras tomarle declaración y visualizar las cámaras de vigilancia se pudo trazar el perfil de su agresor. Los agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Gandia, se entrevistaron tanto con el herido -una vez ya recuperado- como con los posibles testigos de la agresión si bien algunos de ellos eran parcos en explicaciones dado que, por la zona en la que ocurrieron los hechos, allí muchos se conocen.

Caminando por la zona de Las 500

Los investigadores de la Policía Nacional ya tenían el pasado viernes la sospecha de quién había sido y los motivos por los cuales una discusión en plena acera de la calle del Abat Solà acabó como el Rosario de la Aurora. Así que, tras reunir las pruebas trataron de localizar al autor del apuñalamiento por lo que, tras varios días esperándolo en las inmediaciones de su casa, era detenido durante el día de ayer en Gandia, concretamente cuando caminaba por la zona conocida como Las 500.

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Tras el atestado policial instruido, el detenido pasará en las próximas horas a disposición judicial como supuesto autor de los hechos que se saldó con un herido por arma blanca cuyo móvil fue una deuda entre dos hombres de nacionalidad tunecina y nada que ver con la alarma social que se quiso generar.