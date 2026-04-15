Un detenido por una presunta violación a la novia de su hijo en Zaragoza

La Guardia Civil detuvo el pasado fin de semana a un vecino de Zuera (Zaragoza), Florin L. C., como presunto autor de una agresión sexual a la novia de su hijo, una joven colombiana de 20 años de edad. Son unos hechos que, supuestamente, tuvieron lugar en la madrugada del domingo día 12 de abril en el domicilio en el que reside este varón de 38 años de edad y nacionalidad rumana. En la declaración que prestó ante los agentes, la denunciante explicó que coincidió con su suegro en un bar de Zuera, de donde marcharon sobre las 03.00 horas en compañía de algunos amigos de Florin L. C. hasta que quedaron solos en esta misma vivienda. A partir de ese momento detalla un episodio de agresión sexual con penetración según ha podido saber este diario.

Así consta en la denuncia que interpuso más de 24 horas después en el puesto de la Guardia Civil de Casetas después de que por la noche se personara en el centro de salud de Zuera. Desde allí fue trasladada al hospital Universitario Miguel Servet al aplicarse el protocolo de actuación ante un posible caso de agresión sexual, de tal forma que los agentes ya mantuvieron una primera entrevista con la joven en el centro hospitalario. Entonces les manifestó que el detenido le pidió que se quedara a dormir en su casa, a lo que ella se negó de inmediato.

La presunta violación

En esta misma declaración precisó que Florin le agarró del pelo y le empujó hacia su habitación, "donde tras tirarla en la cama y quitarle la ropa le penetró vaginalmente" según consta en el atestado instruido por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Casetas. Y en la denuncia añadió que cerró la puerta con llave hasta el mediodía siguiente, cuando pudo encontrar las llaves justo en el momento en el que su novio se acercó a casa. En cualquier caso no fue hasta varias horas después, ya por la noche, cuando se personó en el centro de salud junto a una amiga.

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Asistido del abogado Marco Antonio Navarro, el detenido quedó en libertad tras pasar anteayer a disposición judicial ante la Plaza número 12 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia este lunes día 13 de abril. Sobre él pesa ahora una orden de alejamiento de 200 metros después de que la misma denunciante, representada por la abogada Isabel Rived, manifestara su deseo de obtener esta medida de protección.