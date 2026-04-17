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Un testigo del ataque del tiburón al joven alicantino: "Fue horrible, ha sido una experiencia traumática para todo el complejo"

"Su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad", dice uno de los médicos que lo trata, en lo que es la primera confirmación oficial de un parte médico del joven desde el Hospital ADK

Imagen de The Residence Maldives, el complejo donde se alojaba la pareja valenciana.

Imagen de The Residence Maldives, el complejo donde se alojaba la pareja valenciana. / Google

EFE

Malé

"Fue un ataque horrible. Le faltaba un gran trozo de carne en las piernas; ha sido una experiencia traumática para todo el complejo", relató a EFE este viernes un trabajador del hotel The Residence Maldives, donde se alojaba una pareja valenciana formada por un alicantino y una castellonense que ha sufrido una luna de miel de pesadilla en Maldivas tras el ataque de un tiburón al marido.

Son las primeras reacciones de testigos involucrados en este suceso en el que el joven alicantino perdió la pierna y que fue publicado en exclusiva por Mediterráneo el miércoles. La familia de la mujer denunció a este diario la grave imprudencia que cometieron los responsables de la excursión turística que realizaban ambos y hay una investigación en marcha.

Se confirma que está "estable"

Tras ser estabilizado inicialmente en la isla de Villingili, el turista fue trasladado de urgencia en avión a la capital, Malé. El director gerente del Hospital ADK, Ahmed Affal, confirmó que tras la intervención se espera que su tratamiento pueda continuar con normalidad.

"Su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad", dijo a EFE Affal.

El ataque ocurrió en una zona utilizada generalmente como planta de procesamiento de pescado, un entorno que atrae de forma masiva a los tiburones tigre.

Según trabajadores del resort, el médico se encontraba acompañado por su esposa en el momento del incidente.

Denuncian malas prácticas

Algunos sectores denuncian que la práctica del shark feeding (alimentar a los tiburones para atraerlos ante los turistas) está alterando el comportamiento de los escualos, volviéndolos más impredecibles.

"Hay que detener la alimentación de tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar; nos está perjudicando a todos", señaló a EFE el experto en buceo Aman Haleem.

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Según los especialistas, esta práctica fomenta una asociación directa entre la presencia humana y la comida, aumentando el riesgo de ataques en zonas industriales o turísticas. 

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