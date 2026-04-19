Acepta tres años de cárcel por agredir sexualmente a su hija de 10 años en Gandia

Sucedió una noche de verano, cuando la niña decidió irse a dormir a la habitación que compartían padre, madre y hermano. En el momento de los hechos la progenitora dormía sola en una cama mientras que en la otra lo hacían el padre y su hija de diez años. Así las cosas, la niña se fue a dormir primero y un rato más tarde lo hizo su padre quien acudió poco después a la habitación para introducirse en la misma cama junto a ella, como hacía habitualmente.

Cuando todos dormían, en un momento dado, la madre se despertó y se levantó de la cama para ir a la cocina a por agua para beber. Fue en ese instante cuando el padre que dormía junto a su hija aprovechó para, guiado por un ánimo libidinoso, pasar la mano por debajo de la ropa de la niña -su propia hija de diez años- y tocarle sus genitales.

Detenido y a prisión

El padre, en un momento determinado, le dijo a su hija “tócame” al tiempo que le cogía la mano a la niña y se la ponía sobre sus genitales. La menor, según declara probado la sentencia y aceptado por el condenado, apartó enseguida la mano del padre, se levantó y se fue al baño. De regreso le dijo a su madre que quería dormir con ella.

Tras contarle la niña lo que había sucedido la madre formuló denuncia y el padre fue detenido por la Policía Nacional. El titular del juzgado de Instrucción 1 de Gandia ordenó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, situación en la que permaneció hasta hace unas semanas.

El padre reconoce los hechos

En el juicio, celebrado en la Audiencia de València, el padre ha reconocido los hechos y ha sido condenado como autor de un delito de agresión sexual a menor a la pena de 3 años y 2 meses de cárcel; una vez cumplida la condena estará sometido a libertad vigilada durante 5 años; privación de la patria potestad por el espacio que dure la condena y prohibición de aproximarse a su hija a menos de 300 metros -incluido su colegio aunque ella no esté en el centro educativo- por espacio de cuatro años y dos meses.

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El agresor sexual, que ha reconocido los hechos en el juicio se hará cargo también de las costas procesales. La sentencia es firme tras haber renunciado todas las partes a la interposición de cualquier recurso. La niña, a través de su madre, no quiere ninguna indemnización civil que pudiera corresponderle al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial de indemnización.