Mata dos perros tras calcinar la caseta de las mascotas durante un robo en Bétera

Alivio entre los vecinos de los municipios de Camp de Túria al conocer que el hombre había alterado la calma y la convivencia ha sido localizado e identificado. Se trata de un hombre de 41 años, que era conocido en la zona por cometer robos en casetas aisladas de la comarca, donde sustraía el dinero y todos los objetos de valor. Provocaba, además, diversos incendios en el entorno del espacio protegido del Parque Natural de la Sierra Calderona, así como en algunas de las viviendas donde entraba a robar, donde mató a dos perros tras calcinar su caseta.

Ahora, gracias a la colaboración vecinal y al trabajo de la Guardia Civil, el presunto autor de estos hechos ha sido identificado y detenido acusado, entre otros delitos, de seis robos con fuerza en las cosas en casetas de Bétera, Náquera y Serra ha sido detenido.

Los hechos se remontan a unas semanas atrás, aunque no ha sido hasta ahora cuando el Instituto Armado ha informado en un comunicado de las investigaciones que pusieron en marcha agentes del Puesto Principal de Bétera en el mes de marzo, después de tener constancia de que se habían cometido robos en casetas aisladas de varios municipios de la comarca de Camp de Túria. En concreto, en Bétera, Náquera y Serra, donde los ladrones sustrajeron del interior de las viviendas joyas, dinero, comestibles o ropa.

Quemó una caseta con dos perros dentro

La colaboración vecinal ha sido clave para dar caza a este ladrón reincidente, ya que gracias al testimonio de varios vecinos los agentes obtuvieron una descripción del hombre que merodeaba por la zona en actitud sospechosa. Con esta información, la Guardia Civil intensificó las labores de vigilancia en la zona. Fue durante uno de estos controles cuando observaron a un hombre que coincidía con la descripción aportada por los vecinos, que estaba merodeando por lugares próximos donde se habían cometido anteriormente algunos de los hechos. Cada vez que se percataba de la presencia policial el sospechoso abandonaba rápidamente el lugar.

En una de estas huidas, informa la Benemérita, el detenido abandonó los objetos que portaba: cuatro botes de combustible, dos paquetes de pastillas incendiarias y el DNI de un vecino de Náquera que, tras ser contactado, confirmó que acababa de ser víctima de un robo. Tras este incidente, se recibió aviso de otro robo en la localidad de Bétera, y se pudo observar en las cámaras de seguridad que se trataba del mismo sujeto. Al día siguiente, una ciudadana denunció que al llegar a su segunda residencia se encontró a un hombre en el interior, coincidiendo la descripción con el sospechoso.

Al huir del lugar, la propietaria se percató de que el detenido había sacado parte del mobiliario y enseres personales y les había prendido fuego. Además, también quemó la caseta de los perros con dos pastores alemanes en su interior, que resultaron fallecidos.

Pillado intentando causar otro incendio

En el momento de ser sorprendido, había metido los dos caballos en los establos y había colocado más enseres con la intención de provocar otro incendio. Ese mismo día, se recibió un aviso de que había intentado quitarle el teléfono móvil a un transeúnte, tras zarandearlo y tirarlo al suelo. A las pocas horas, se recibió un nuevo aviso de un robo en una masía cercana y se pudo observar, gracias a las cámaras de seguridad, que se trataba del mismo hombre. Había provocado diversos focos de incendio, uno de ellos junto a un panel eléctrico y otro bajo una torre eléctrica. Estos se produjeron muy próximos al Parque Natural de la Sierra Calderona, un espacio protegido.

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Tras establecer un dispositivo de búsqueda, con la colaboración de la Policía Local de Bétera, se procedió finalmente a la detención del sospechoso, un hombre de 41 años a quien se le atribuyen un delito de robo con violencia, seis robos con fuerza en domicilio, dos de daños por incendio provocado, uno de maltrato animal con resultado de muerte y dos de incendio provocado. Tras tomarle declaración en el cuartel, fue trasladado sede judicial para pasar a disposición del titular de la plaza número 8 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Llíria, donde fueron entregadas las diligencias, para comparecer ante la autoridad judicial.