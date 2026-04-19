Rescatan a una madre y sus dos hijas tras desorientarse mientras realizaban una ruta en Alzira
El Consorcio Provincial de Bomberos de València intervino anoche en el paraje natural de La Murta, en Alzira, para rescatar a una madre y sus dos hijas que se habían extraviado durante una ruta de senderismo.
Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de València rescataron ayer a una madre y sus dos hijas tras perderse mientras realizaban una ruta de senderismo en el paraje natural La Murta en Alzira (Valencia).
El aviso se recibió a las 21.21 horas y la intervención finalizó cerca de la medianoche. Hasta el lugar, se trasladaron bomberos del grupo GERA, especializados en rescates de difícil acceso, que localizaron a las tres mujeres perdidas, según ha informado el Consorcio.
El equipo de rescate le proporcionó a las mujeres ropa para abrigarse y luz. A continuación, las acompañaron de manera segura hasta su vehículo en el parking de La Murta, donde culminaron la operación de rescate.
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