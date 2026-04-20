En paradero desconocido el agresor sexual múltiple de Castellón condenado a principios de abril

Vicente L. G., el agresor sexual condenado en varias ocasiones por al menos dos agresiones sexuales y coacciones a otra mujer, se encuentra en paradero desconocido. Así lo ha podido confirmar este lunes Mediterráneo después de consultar con dos fuentes de toda solvencia. Así pues, las autoridades buscan a este castellonense al que los cuerpos policiales consideran como un sujeto potencialmente peligroso.

Este hombre de 45 años, que en el pasado ejercía como detective privado, había sido condenado por última vez el pasado 8 de abril, tal y como contó este diario. Un tribunal de la Audiencia Provincial le había impuesto una pena de ocho años de prisión y una indemnización de 15.000 euros. A su última víctima le había obligado a grabar un vídeo mantienendo relaciones sexuales juntos tras amenazarla con que, si no lo filmaban, la entregaría al capo del Cartel de Sinaloa porque este, según la versión del criminal, «se había encaprichado con ella».

«Aseguraba que su padre tenía 15 restaurantes y su hermana era jueza. Decía que era detective privado, con muchos contactos en la Policía y que también movía droga», apuntó la víctima, aludiendo a las mentiras de Vicente L.G.

Desde el 9 de abril

Al ser condenado, tenía que presentarse el día siguiente, 9 de abril, para continuar con el procedimiento de entrada en prisión. Sin embargo, las fuentes apuntan que el castellonense se quitó la pulsera electrónica con la que las autoridades podían localizarlo y, a partir de ahí, se perdió su rastro.

Todas las hipótesis están abiertas, y no se descarta cualquier otro tipo de escenario en el que la desaparición sea involuntaria. De cualquier forma, el historial delictivo en materia de violencia machista que tiene este sujeto hace sospechar a los investigadores, que lo buscan activamente desde que se encuentra en paradero desconocido y que tiene a múltiples efectivos intentando hallarlo para que cumpla la condena recibida.

Moncofa y Benicàssim

Vicente L. G. ya fue sentenciado a 4 años más por la agresión sexual a una menor de 15 años en Moncofa y a otros dos años por chantajear a su novia con vídeos sexuales.

Otra sentencia que recibió en la provincia lo señaló como responsable de coaccionar y vejar a otra mujer en Benicàssim en 2021, causa por la cual le impusieron una orden de alejamiento de 6 meses.

El condenado, que ahora podría estar en cualquier parte, todavía tiene varias causas pendientes en los juzgados de Castellón. Entre otras, por violencia de género y por inducir al incendio de varios coches en su propia finca de vecinos.

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Como también contara este diario en exclusiva, se cambió el sexo en el DNI para evitar ser procesado por violencia machista.