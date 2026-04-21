Condenado a cinco años de prisión por agredir sexualmente a una menor que conoció en redes sociales en Sagunt

La Audiencia de València ha acogido hoy un juicio que, con seis años de retraso, ha puesto de manifiesto la peligrosidad que tiene quedar con desconocidos a través de las redes sociales por muchos mensajes que se hayan intercambiado. Aunque este parámetro no conoce de edades, lo cierto es que hoy se ha juzgado una situación vulnerable pues la víctima cuando sucedieron los hechos era menor de edad y su agresor confeso lo sabía.

Los mayores, sean padres o madres, lo advierten, pero a veces esas advertencias caen en saco roto, sobre todo, si a quien va dirigido el mensaje es una persona en edad adolescente. No todo lo que es virtual parece real y, en ocasiones, esa realidad falsa es la que supera la verdad que ya no es ficción pues detrás de mensajes, fotografías y quedadas se puede ocultar un agresor sexual. Y eso es lo que le ocurrió a una niña, que entonces tenía 15 años de edad, cuando sintió haber conocido al amor de su vida a través de una red social. Creyó a pies juntillas todo lo que le decía, le proponía y le embaucaba, incluso, con promesas y supuestos regalos.

Esta quinceañera se dejó llevar por esa virtualidad que acabó siendo una dura realidad. Detrás de esos mensajes para con una menor vulnerable, se escondía un hombre que la agredió sexualmente nada más quedar en su casa de Sagunt. Hoy la víctima tiene 21 años y ya no lo ve igual. Esa experiencia traumática que tuvo el valor y coraje de contar a sus padres y denunciar los hechos, ha permitido que este depredador sexual no se vaya de rositas intentando hacer desaparecer su vida virtual y personal de internet.

El hombre sabía perfectamente la edad de la niña y aún así, aún siendo menor, continuó con su plan y la sedujo para que acudiera a verle a su propia casa ubicada en Sagunt. Y allí vivió su peor pesadilla a manos de este delincuente como así se ha reconocido esta misma mañana en el juicio.

Ha reconocido que sabía la edad y la forzó

El violador, eso sí, ha reconocido que forzó sexualmente a la niña que había conocido por internet y con la que contactó para concertar una cita donde conocerse mejor. La menor, desconociendo sus intenciones y diferencia de edad, aceptó inocentemente la invitación y acudió a casa del joven donde se produjeron los hechos probados.

Una vez allí el hombre, a sabiendas de la edad que tenía la niña, consiguió inmovilizarla para que no escapara y así facilitar que pudiera ser forzada sexualmente sin que opusiera resistencia. La menor quinceañera insistió a su agresor sexual que parara; que la dejara marchar; e incluso intentó zafarse de su violador aunque sin éxito.

La Fiscalía había pedido, inicialmente, una pena de 12 años de prisión para este joven como autor de un delito de agresión sexual en la persona de una menor de edad. Le acusaba de haber forzado sexualmente a una niña que, previamente, había conocido a través de una conocida red social.

Esta mañana se ha celebrado el juicio y el delincuente ha reconocido los hechos llegando a un acuerdo de conformidad. De hecho, la sentencia dictada ‘in voce’ le condena como autor de una agresión sexual con violencia e intimidación a menor de 16 años, pero lo hace a la pena de 5 años de prisión y no los doce que se pedían de salida.

Se beneficia de la rebaja de penas

Una rebaja sustanciosa de la que se ha beneficiado el agresor sexual porque, tal y como ha explicado la propia Fiscalía, se le aplicaban los beneficios de la ley 10/22 además de los atenuantes de dilaciones indebidas en el proceso judicial; la reparación del daño; y la analógica de drogadicción. Por todo ello, bajaba la petición de 12 años de cárcel a los 5 que el hombre ha aceptado.

Además de le prohíbe acercarse a menos de medio kilómetro de la víctima, domicilio y lugares que frecuente por espacio de siete años. Los mismos años que permanecerá en régimen de libertad vigilada. También se le ha impuesto la inhabilitación para trabajos que conlleven contacto con menores por espacio de 11 años; al pago de las costas judiciales y que, en modo de responsabilidad civil, indemnice a la víctima con 20.000 euros por los daños morales causados, descontando la cantidad que ya ha abonado a fecha del día del juicio.

Cabe recordar que el caso ocurrió en 2020, es decir hace seis años, y por esas dilaciones indebidas junto con el resto de parámetros legales, el violador ha visto reducida su condena de esos iniciales doce años de prisión a los cinco que, tras conformarse, ha aceptado.

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En su último turno de palabra el agresor sexual no ha querido decir nada asintiendo que, reconocía los hechos, asumía la culpa y no recurriría la sentencia dado que ésta ya es firme.