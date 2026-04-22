El bombero forestal que humilló en redes sociales a Gabriela Bravo acepta pagarle 3.000 euros por daños morales

La Audiencia de València ha acogido este mediodía el juicio contra un bombero forestal que en la red social de Twitter -hoy X- difundió mensajes hirientes para con la que en su día fue consellera de Justicia, Interior y Administración Pública en la Generalitat Valenciana, Gabriela Bravo.

No ha habido delito de odio, pero sí de injurias a una autoridad además de palabras humillantes al arremeter contra la consellera por el mero hecho de ser mujer. Baste con recordar alguna de las frases que R. L. O. escribió y que se han eliminado de la red social como ‘’se acuesta con el jefe y nos exige mérito y capacidad’’ en clara referencia a ser la pareja del ex president de la Generalitat, Ximo Puig.

Hubo otros vocablos malsonantes y soeces que este bombero forestal escribió aprovechando que Gabriela Bravo es mujer y, por eso, se le ha imputado también el agravante de discriminación de género. Obviando las palabras machistas que escribió, el condenado le recordó a la consellera que ‘’llevamos media vida trabajando en esto (…) nosotros apagamos incendios y eso no debe ser lo que quieren’’.

El bombero forestal ha entrado hoy en la sala en silencio y sin decir una sola palabra, más allá del sí oportuno para confirmar que estaba de acuerdo con la pena que el Tribunal le iba a imponer. Su abogado ha intentado que su cara no saliera, ni de perfil, en los medios de comunicación.

Se ha declarado culpable

El Ministerio Público pedía para R. L. O. una pena de prisión de un año y tres meses como autor de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Antes de comenzar el juicio, las partes se han reunido y han llegado a un acuerdo de conformidad tras ser aceptado por todos.

Ha sido condenado a 10 meses de multa a razón de 3 euros día, es decir, un total de 900 euros que en caso de impago se traducirían en cinco meses de cárcel. Condición que el acusado ha aceptado, así como por vía de responsabilidad civil indemnice a la ex consellera Gabriela Bravo con 3.000 euros más intereses por los daños morales causados y al pago de las costas judiciales.

También ha sido condenado a no poderse acercar a la víctima, es decir, a la ex consellera por espacio de 3 años y a eliminar el mensaje, así como la suspensión de la cuenta en la citada red social.

Tras leer la sentencia dictada ‘in voce’ por parte de la presidenta del Tribunal, el bombero forestal ha asumido la culpa y conformado con la sentencia soltando un escueto ‘sí’ para afirmar que estaba de acuerdo.

Noticias relacionadas

El peor episodio de incendios

Como algunos recordarán, el año 2022 fue horrible en cuanto a incendios forestales hasta el punto de ser calificado por la propia Gabriela Bravo como ‘’el peor’’ de la última década en toda la Comunitat Valenciana. No en balde, ardieron 31.000 hectáreas y la propia consellera compareció ante las Corts para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo, entre otros, en el incendio de la Vall d’Ebo, a consecuencia de una rayo, que se extendió también por otros parajes de Les Valls de la Marina. Todo ello sin olvidar también los que se produjeron en pleno puente festivo y veraniego de agosto en Calles, Les Useres y Bejís.