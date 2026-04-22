Una víctima de violencia machista: ’'Me corté el pelo porque se volvió un arma que él utilizaba contra mí’

Un hombre se enfrenta a una treintena de años de cárcel por varios delitos de agresión sexual, maltrato en el ámbito familiar y amenazas cometidos, supuestamente, contra su exmujer. Se casaron en 2001 y compartían vivienda en Burjassot hasta que, en 2024, su esposa le pidió el divorcio. Según la Fiscalía, a partir de ese momento el acusado habría forzado a su mujer a mantener relaciones sexuales, amenazándola de muerte, además de empujarla y tirarle del pelo.

En el juicio, celebrado durante la mañana de ayer en la sección primera de la Audiencia de València, se vivieron momentos duros al escuchar el relato de la víctima, quien comenzó recordando que ella y su marido llevaban meses sin hablarse desde que ella le pidiera el divorcio. Tal era la sumisión a la que la sometía, dijo, que ‘’tenía la obligación de contestarle a todo’’.

La víctima narró diversos episodios del calvario sufrido, desde el control del teléfono móvil al económico y social. Uno de los más impactantes fue cuando se cambió el teléfono antiguo y no tenía los números grabados en el nuevo. Recibió una llamada de la profesora de uno de sus hijos -tienen cuatro- y estuvo hablando con ella. La mujer explicó ayer que le agarró el móvil y le preguntó "¿con quién hablas?. Le dije que con la profesora. Y no se lo creía. Le tuve que mostrar el número, que no estaba grabado y el del teléfono antiguo’’ para continuar relatando ante el tribunal que su marido le dijo ‘’seguro que tienes a otro’’. La mujer le respondió que, al menos, tuviera la decencia de pedir disculpas a lo que, según su versión, el hombre reaccionó ‘’agarrándome del pelo. Me lo tuve que cortar por lo que significaba. Se ha vuelto en un arma contra mí que él usaba’’.

"Su cara se veía monstruosa y no me moví"

Otro relato estremecedor que ayer se pudo oír por parte de esta mujer es que ‘’ese día vino a la puerta de la cocina con la mirada fija’’ y cuando llegó la noche la mujer no pudo dormir y se tomó un somnífero. ‘’Al despertarme pensé que estaba en otro mundo. Mi cabeza quedó bloqueada. Entraba poca luz por la ventana y se reflejaba en su cara. Se veía monstruosa y no me moví. No entendía si soñaba; si estaba despierta; tenía la mente bloqueada; quería entender lo que estaba pasando’’ en referencia a que se lo vio encima de ella agrediéndola sexualmente.

A medida que avanzaba la sesión el Tribunal escuchaba a la víctima, que declaró tras un paraban o biombo para no cruzar mirada con su exmarido, relatar cómo un día ‘’se enfadó y me dijo: ¡Ven aquí! Me cogió del pie y me arrastró por el pasillo. Me levantó del suelo con la mano en el cuello y me dijo: ¿Quién te crees que eres?’’. La mujer tuvo que parar su relato debido al nerviosismo que le suponía recordar la escena. Tras esa breve pausa siguió con su testimonio explicando que ‘’le dije: déjame. Mi cuerpo no funcionaba. Me cogió de las manos; me las puso arriba y me quitó la ropa y empezó a violarme’’ para a renglón seguido relatar que ‘’su cara, sus ojos… se salían. Al rato cambió, como si comenzara a disfrutar y empezó a hablar en castellano con risa sarcástica’’. Al día siguiente de los hechos, explicó la mujer, ‘’hablaba normal, como si no pasara nada. Yo quería el divorcio’’ concluía la víctima todavía nerviosa recordando los hechos.

La defensa del acusado, por su parte, intentó demostrar que en los 23 años de casados ha sido un buen padre y que la mujer padecía depresión y ansiedad desde muchos años antes de denunciar los hechos. E incluso le preguntó a la víctima si quería divorciarse qué hizo ella para llevar adelante la separación.

Llegado el turno del acusado éste lo negó todo explicando que tenían ‘’relaciones sexuales cuando ella quería’’ y vinculó la denuncia a una mudanza a una nueva casa cuya reforma no pudo acabar por falta de dinero ‘’y es ahí donde montó el pollo. A partir de ahí comenzó el tema. Ella quería provocar un problema’’ reconociendo que ‘’salía por la mañana y venía tarde a casa porque trabajo en la construcción. Llegaba, cenaba y hablaba con mis hijos’’ llegando a decirle al Tribunal que ‘’yo muero por mis hijos e hijas. Yo daría la vida por ellos’’.

Hablaba con otros hombres

El acusado no tuvo reparos en reconocer que espió las llamadas que hacía su mujer incluso que las llegó a escuchar. ‘’Hablaba con dos hombres, con uno de ellos con más cariño que el otro. Y le dije que anoche escuché las conversaciones. No te escondas, comemos y hablamos del futuro de nuestros hijos. Se puso muy violenta y es muy actriz’’.

Tras escuchar al acusado la Fiscalía dijo ver acreditados los delitos que se le imputan -dos de agresión sexual, dos de maltrato en el ámbito familiar y uno de amenazas leves en el ámbito familiar- señalando que, a pesar de haberlo negado todo en el juicio, no se enervaba su presunción de inocencia y no había motivos espurios de la exmujer pues ‘’son hechos concretos’’ concluyó la Fiscal. Unas conclusiones a las que se unió la acusación particular.

No así la defensa del acusado quien recalcó, hasta la saciedad, que ‘’no existía suficiente carga probatoria’’ para condenar a su patrocinado pues ‘’el único medio es la declaración de la víctima’’ que entraba en contradicción con el acusado -dijo- por eso solicitaba la libre absolución bajo el pretexto del indubio pro reo.

Noticias relacionadas

El último turno de palabra lo empleó el acusado para recordar al Tribunal que ‘’llevo 27 años en España y nunca he sido denunciado ¿Cómo voy a cometer la tontería de violar a mi mujer?’’. El presidente de la sala dio por cerrado el juicio declarándolo visto para sentencia.